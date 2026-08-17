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POZNAT SPISAK SRBIJE: Janić odredio igrače za Mediteranske igre!

Тањуг

17. 08. 2026. u 22:15

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Selektor muške odbojkaške mediteranske reprezentacije Srbije Bojan Janić objavio je spisak igrača koji će nastupati na narednim Igrama u Tarantu.

ПОЗНАТ СПИСАК СРБИЈЕ: Јанић одредио играче за Медитеранске игре!

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

Na spisku se nalaze: tehničari - Nikola Petrović, Andrija Vulikić; korektori - Dušan Nikolić, Aleksandar Šoša; libera - Lazar Jeremić, Dušan Jović; blokeri - Andrej Rudić, Dušan Petrović, Vladimir Gajović; primači - Lazar Bajandić, Žarko Ubiparip, Nikola Brborić, Filip Kovačević.

U stručnom štabu su, pored Bojana Janića, Srećko Lisinac, Marko Narandžić, Marko Krtinić, Aleksandar Šestakov i Ivan Popović.

Reprezentacija Srbije se nalazi u grupi A sa Italijom, Francuskom, Portugalijom, Alžirom i Tunisom.

Mediteranske igre će se održati od 21. do 3. septembra.

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