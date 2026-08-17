POZNAT SPISAK SRBIJE: Janić odredio igrače za Mediteranske igre!
Selektor muške odbojkaške mediteranske reprezentacije Srbije Bojan Janić objavio je spisak igrača koji će nastupati na narednim Igrama u Tarantu.
Na spisku se nalaze: tehničari - Nikola Petrović, Andrija Vulikić; korektori - Dušan Nikolić, Aleksandar Šoša; libera - Lazar Jeremić, Dušan Jović; blokeri - Andrej Rudić, Dušan Petrović, Vladimir Gajović; primači - Lazar Bajandić, Žarko Ubiparip, Nikola Brborić, Filip Kovačević.
U stručnom štabu su, pored Bojana Janića, Srećko Lisinac, Marko Narandžić, Marko Krtinić, Aleksandar Šestakov i Ivan Popović.
Reprezentacija Srbije se nalazi u grupi A sa Italijom, Francuskom, Portugalijom, Alžirom i Tunisom.
Mediteranske igre će se održati od 21. do 3. septembra.
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