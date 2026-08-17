PREOKRETOM DO POBEDE! Grkinja pala posle drame!
Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Sinsinatiju, pošto je večeras u trećem kolu pobedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 2:1 (po setovima 4:6, 6:1, 6:1).
Meč je trajao dva sata. Švjontek je peta teniserka sveta, dok je Sakari 32. na WTA listi.
Grčka teniserka je dobila prvi set, a zatim je Švjotenk posle preokreta došla do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.
Švjontek će u osmini finala igrati protiv Francuskinje Dajan Peri, koja je savladala sunarodnicu Lois Boison istim rezultatom 2:1 (po setovima 4:6, 6:4, 6:3).
WTA turnir u Sinsinatiju igra se za nagradni fond od 7.433.076 dolara.
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