POVRATAK U BARSELONU: Serhio Buskets postao član stučnog štaba drugog tima kluba iz Katalonije
Nekadašnji fudbaler Serhio Buskets postao je član stučnog štaba Barseloninog drugog tima, saopštio je danas španski klub.
Kako se navodi na sajtu Barselone, Buskets se pridružuje stručnom štabu Žulijana Beletija, donoseći svoju bogatu karijeru i iskustvo, dok istovremeno završava trenersko usavršavanje.
Buskets se tako vraća u Barselonu, u kojoj je igrao od 2008. do 2023. godine.
"Karijera Serhija Busketsa u Barseloni zauzima posebno mesto u istoriji kluba. Kao izdanak čuvene škole 'La Masija' postao je jedan od stubova najtrofejnije ere u istoriji Barselone. Elegancija, inteligencija i izuzetna sposobnost čitanja igre odlikovale su stil Busketsa, koji se smatra jednim od najboljih defanzivnih veznih igrača svih vremena. Njegova taktička svest, preciznost u dodavanju i sposobnost da organizuje igru sa svoje pozicije učinili su ga jedinstvenom figurom u svetskom fudbalu", saopštio je šampion Španije.
Barselonin drugi tim se takmiči u četvrtom rangu španskog prvenstva.
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