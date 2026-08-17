Fudbal

POVRATAK U BARSELONU: Serhio Buskets postao član stučnog štaba drugog tima kluba iz Katalonije

Filip Milošević

17. 08. 2026. u 22:45

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Nekadašnji fudbaler Serhio Buskets postao je član stučnog štaba Barseloninog drugog tima, saopštio je danas španski klub.

ПОВРАТАК У БАРСЕЛОНУ: Серхио Бускетс постао члан стучног штаба другог тима клуба из Каталоније

Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Kako se navodi na sajtu Barselone, Buskets se pridružuje stručnom štabu Žulijana Beletija, donoseći svoju bogatu karijeru i iskustvo, dok istovremeno završava trenersko usavršavanje.

Buskets se tako vraća u Barselonu, u kojoj je igrao od 2008. do 2023. godine.

"Karijera Serhija Busketsa u Barseloni zauzima posebno mesto u istoriji kluba. Kao izdanak čuvene škole 'La Masija' postao je jedan od stubova najtrofejnije ere u istoriji Barselone. Elegancija, inteligencija i izuzetna sposobnost čitanja igre odlikovale su stil Busketsa, koji se smatra jednim od najboljih defanzivnih veznih igrača svih vremena. Njegova taktička svest, preciznost u dodavanju i sposobnost da organizuje igru sa svoje pozicije učinili su ga jedinstvenom figurom u svetskom fudbalu", saopštio je šampion Španije.

Barselonin drugi tim se takmiči u četvrtom rangu španskog prvenstva. 
 

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