Fudbal

KAKAV TRANSFER! Crno-beli dres zamenio za milione!

Новости онлине/С.С.

17. 08. 2026. u 23:00

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Grčki fudbaler Janis Konstantelijas novi je igrač Borusije Dortmund, saopštio je danas nemački klub.

КАКАВ ТРАНСФЕР! Црно-бели дрес заменио за милионе!

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Konstantelijas (23) je sa Dortmundom potpisao ugovor do 30. juna 2031. godine, u Nemačku je došao iz PAOK za 26 miliona evra, prenosi nemački Skaj sport.

"Veoma sam uzbuđen što ću u budućnosti igrati za Borusiju iz Dortmunda. Ovo je veliki klub i daću sve od sebe da ovde ostvarim uspeh", rekao je Konstantelijas.

Grčki fudbaler je prošle sezone odigrao 40 utakmica za PAOK na kojima je zabeležio 14 golova i devet asistencija.

Konstantelijas je upisao 18 mečeva u dresu reprezentacije Grčke i dao je četiri pogotka.

"Milioneri" će 29. avgusta dočekati Hamburg u prvom kolu Bundeslige, a prethodno će Dortmund sedam dana ranije igrat protiv Bajerna u Superkupu Nemačke.

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