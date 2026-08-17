KAKAV TRANSFER! Crno-beli dres zamenio za milione!

Grčki fudbaler Janis Konstantelijas novi je igrač Borusije Dortmund, saopštio je danas nemački klub.

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Konstantelijas (23) je sa Dortmundom potpisao ugovor do 30. juna 2031. godine, u Nemačku je došao iz PAOK za 26 miliona evra, prenosi nemački Skaj sport.

"Veoma sam uzbuđen što ću u budućnosti igrati za Borusiju iz Dortmunda. Ovo je veliki klub i daću sve od sebe da ovde ostvarim uspeh", rekao je Konstantelijas.

Grčki fudbaler je prošle sezone odigrao 40 utakmica za PAOK na kojima je zabeležio 14 golova i devet asistencija.

Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



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Konstantelijas je upisao 18 mečeva u dresu reprezentacije Grčke i dao je četiri pogotka.

"Milioneri" će 29. avgusta dočekati Hamburg u prvom kolu Bundeslige, a prethodno će Dortmund sedam dana ranije igrat protiv Bajerna u Superkupu Nemačke.

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