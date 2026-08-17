KAKAV TRANSFER! Crno-beli dres zamenio za milione!
Grčki fudbaler Janis Konstantelijas novi je igrač Borusije Dortmund, saopštio je danas nemački klub.
Konstantelijas (23) je sa Dortmundom potpisao ugovor do 30. juna 2031. godine, u Nemačku je došao iz PAOK za 26 miliona evra, prenosi nemački Skaj sport.
"Veoma sam uzbuđen što ću u budućnosti igrati za Borusiju iz Dortmunda. Ovo je veliki klub i daću sve od sebe da ovde ostvarim uspeh", rekao je Konstantelijas.
Grčki fudbaler je prošle sezone odigrao 40 utakmica za PAOK na kojima je zabeležio 14 golova i devet asistencija.
Konstantelijas je upisao 18 mečeva u dresu reprezentacije Grčke i dao je četiri pogotka.
"Milioneri" će 29. avgusta dočekati Hamburg u prvom kolu Bundeslige, a prethodno će Dortmund sedam dana ranije igrat protiv Bajerna u Superkupu Nemačke.
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