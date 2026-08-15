"GAĐAĆEMO AMERIKANCE I NJIHOVE SATELITE BILO GDE U SVETU" Iranski general u intervjuu za zapadnjački mediji otkrio jezivu stvar (VIDEO)

AMERIKA ima hiljade ekonomskih interesa širom sveta i oni svi mogu lako biti uništeni. Tako ćemo biti opasniji od Amerike uvek. Ovako je na iranski general i jedan od vodećih ljudi Islamske revolucionarne garde Mohamed Reza Nagdi odgovorio na pitanje novinara kako je to Iran opasniji od SAD.

PBS NewsHour/printscreen/youtube

On je u ekskluzivnom intervjuu govorio o pobedničoj atmosferi unutar Irana i iranske vojske. Iako ističe kako rat nije gotovo i da Teheran očekuje još mnogo posla, Nagdi navodi da Iran neće napraviti nepromišljene korake u nastavku sukoba.

Govoreći o ministru rata SAD-a Pitu Hegsetu, general Nagdi ga je brualno komentarisao.

- On je kriminalac koji je ubio 168-oro nedužne dece. Nikad ne bih bio na njegovom mestu. Takvi ljudi naravno da ne rade za dobrobit čovečanstva. Ne rade čak ni za dobrobit Amerike. Rade samo za svoje interese - naveo je Nagdi u delu intervjua.

Ostatak možete gledati u snimku koji se nalazi u tekstu.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja