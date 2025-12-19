"VIŠE OD 18.000 LJUDI BI MOGLO DA POGINE": Jezive prognoze naučnika u slučaju jakog zemljotresa u Tokiju

Oko 18.000 ljudi moglo bi da pogine u najgorem scenariju ako Tokio postane epicentar jakog zemljotresa, koji ima 70 odsto verovatnoće da se dogodi u narednih 30 godina, navodi se u izveštaju japanske vlade koji je danas objavljen.

Foto: Tanjug/AP

U slučaju zemljotresa jačine 7,0 stepeni po Rihteroovj skali u južnom Tokiju, snažan potres osetio bi se i u okolnim prefekturama, prenosi Džepen tajms.

Očekuje se da bi smrtni slučajevi bili uglavnom u Tokiju, Saitami, Čibi i Kanagi.



Procenjuje se i materijalna šteta od oko 83 biliona jena (plp 453 milijardi evra) i ozbiljno narušavanje ključnih funkcija države - političkih, upravnih i privrednih, sa efektima koji bi se odrazili širom sveta.

Ovo je prvi put u poslednjih 12 godina da je vlada objavila ovakvu projekciju.

U poređenju sa projekcijom iz 2013, nova predviđa manji broj smrtnih slučajeva, manju materijalnu štetu i finansijske gubitke, jer je glavni grad Japana sada bolje pripremljen.

S obzirom na to da se većina zgrada ministarstava nalazi u centralnom delu Tokija, očekuje se da bi rad vlade bio privremeno ograničen.

U izveštaju se, takođe, dodaje da je mala verovatnoća da bi se te zgrade urušile, jer su primenjene mere otpornosti na zemljotres.

Većinu smrtnih slučajeva, oko 12.000, izazvali bi požari, dok bi oko 5.300 ljudi nastradalo u urušavanju zgrada.

Procena štete koja se odnosi na najgori scenario, za koji se smatra da bi se dogodio jednog zimskog popodneva sa jakim vetrom od oko 28,8 kilometara na sat iznosi da bi potpuno bilo uništeno oko 400.000 zgrada, od čega 110.000 direktno zbog zemljotresa, a 270.000 zbog požara koji bi usledili.

Oko 8,4 miliona ljudi bilo bi zarobljeno u glavnom gradu, a obustava javnog prevoza onemogućila bi povratak kućama.

Turisti i poslovni ljudi mogli bi da čine do 880.000 ljudi.

Centri za evakuaciju mogli bi da prime do 4,8 miliona ljudi dve nedelje nakon potresa, uključujući i one koji su prvobitno ostali kod kuće, ali kojima bi zalihe hrane i potrepština ponestale.

(Tanjug)

