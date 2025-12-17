SRBIN NAPRAVIO ČUDO U TORONTU! Uprava ga nagradila: Rajaković bira između dve velike zvezde
Darko Rajaković ima dobru sezonu u NBA ligi, klub iz Kanade igra vrhunsku košarku, a energični Srbin pokupio je simpatije navijača i uprava je odlučila da ga nagradi.
Reptorsi su blizu dovođenja velikog pojačanja u tim. Navodno, biraju između Domantasa Sabonisa i Entonija Dejvisa, što dovoljno govori o ambicijama Kanađana, prenosi "Jahu Sports".
Sabonis nije baš zadovoljan u Sakramentu, čini se ni ulogom ni statusom koji ima u NBA i nedavno ga je branio i Nikola Jokić, dok je Dejvis ni kriv ni dužan došao u Dalas koji se raspada.
- Toronto je poslao signale da želi da se pojačana u reketu. Navodno, izvori govore da Reptorsi razmišljaju da dovedu Sabonisa ili Dejvisa što pre je to moguće - poručio je NBA novinar Džek Fišer.
Toronto trenutno drži treće mesto na Istoku sa skorom 16-11 nakon što je letos rizikovao i pogodio sa Brendonom Ingramom.
Upravo je ova zaboravljena NBA zvezda prvi strelac Reptorsa sa 21,8 poena po meču, međutim glavni igrač - sada i ubuduće - svakako je Skoti Barns.
On prosečno beleži 19,6 poena, ima 7,9 skokova po meču uz 5,3 asistencija.
Tu su još i Er Džej Beret sa 19,4 poena, pa Imanuel Kvikli sa 16,5, dok bitnu ulogu u odbrani ima Jakob Peltl sa 10,1 poena i 8 skokova po susretu.
