NBA: Vučević srušio Klivlend, bivši igrač Partizana dvocifren u trijumfu Memfisa
U košarkaškoj NBA ligi prošle noći su odigrane samo dve utakmice, a pobede su upisali Čikago i Memfis.
Košarkaši Čikaga su na svom terenu slavili protiv Klivlenda sa 127:111, predvođeni Džošom Gidijem koji je upisao šesti tripl-dabl u sezoni postigavši 23 poena uz 11 skokova i 11 asistencija.
Kobi Vajt je pobedi Bulsa doprineo sa 25 poena, dok je Nikola Vučević ubacio 20. U redovima Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 32 ubačena poena.
Čikago sada ima 11 pobeda i 15 poraza, dok je skor Klivlenda 15/13.
Košarkaši Memfisa su u gostima pobedili Minesotu sa 116:110.
Najbolji u pobedničkom timu bili su Džaren Džekson sa 28 poena i 12 skokova i bivši igrač Pratizana Džok Lendejl koji je upisao 20 poena i deset skokova.
Džulijus Rendl je postigao 21 poen za Minesotu i bio je najefikasniji, Donte Divićenco je upisao 19 poena i 11 skokova, dok je Rudi Gober meč završio sa 16 poena i 16 skokova.
Ekipa Memfisa posle ove pobede ima skor od 13/14, dok je Minesota na učinku od 17 pobeda i deset poraza.
