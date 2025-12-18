NBA: Vučević srušio Klivlend, bivši igrač Partizana dvocifren u trijumfu Memfisa

U košarkaškoj NBA ligi prošle noći su odigrane samo dve utakmice, a pobede su upisali Čikago i Memfis.

Košarkaši Čikaga su na svom terenu slavili protiv Klivlenda sa 127:111, predvođeni Džošom Gidijem koji je upisao šesti tripl-dabl u sezoni postigavši 23 poena uz 11 skokova i 11 asistencija.

Kobi Vajt je pobedi Bulsa doprineo sa 25 poena, dok je Nikola Vučević ubacio 20. U redovima Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 32 ubačena poena.

Čikago sada ima 11 pobeda i 15 poraza, dok je skor Klivlenda 15/13.

Košarkaši Memfisa su u gostima pobedili Minesotu sa 116:110.

Najbolji u pobedničkom timu bili su Džaren Džekson sa 28 poena i 12 skokova i bivši igrač Pratizana Džok Lendejl koji je upisao 20 poena i deset skokova.

Džulijus Rendl je postigao 21 poen za Minesotu i bio je najefikasniji, Donte Divićenco je upisao 19 poena i 11 skokova, dok je Rudi Gober meč završio sa 16 poena i 16 skokova.

Ekipa Memfisa posle ove pobede ima skor od 13/14, dok je Minesota na učinku od 17 pobeda i deset poraza.