PARTIZAN HITNO KONTAKTIRAO FSS! Evo ko će biti novi trener tima iz Humske

SRĐAN Blagojević je bivši trener Partizana.

FOTO: FK Partizan

Porazi od Mačve u Kupu (2:0), pa od Čukaričkog (4:1) u Superligi koštali su posla Blagojevića, pa će ekipu kako je najavljeno ponovo voditi pomoćni treneri Marko Jovanović u saradnji sa Đorđijem Ćetkovićem. Tu se krije ime budućeg šefa struke Partizana, ali je problem licenca.

''Arena sport'' je prenela da je Partizan već kontaktirali Centar za edukaciju FSS, sa pitanjem kada će Ćetković moći da preuzme ekipu kao prvi trener. Odgovor je glasio - nakon što prođe polovinu predavanja za PRO licencu. Do tad, moraće da sarađuje sa Markom Jovanovićem. S obzirom na to da se kursevi za UEFA PRO licencu ove godine izvode po ubrzanom modelu, Ćetković bi mogao da sedne na klupu u prolećnom delu sezone. Partizanu je do tada ostalo šest utakmica, a to znači dva meča bez kazne, jedna opomena posle treće utakmice i tri duela za koja bi klub ponovo morao da plaća penale.

U svakom slučaju Ćetković bi mogao da bude trajno rešenje. Već je radio sa sadašnjim prvotimcima Partizana, dok su bili u mlađim kategorijama, među kojima su osim Ugrešića, Simića, Dragojevića i Dušan Jovanović, Dimitrije Janković, Vukašin Jovanović. Takođe, crno-beli su u teškoj finansijskoj situaciji, pa sa skromnim uslovima će biti teško dovesti neko zvučnije ime.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji