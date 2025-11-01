"DEFINITIVNO SMO U PROBLEMU": Srđan Blagojević nakon poraza Partizana od Čukaričkog

ČUKARIČKI je razbio Partizan sa 4:1 u Superligi Srbije, a nezadovoljan prikazanim na Banovom brdu bio je trener crno-belih Srđan Blagojević.

FOTO: FK Partizan

Nakon poraza od Mačeve (0:2) u Kupu Srbije, strateg "parnog valjka" je istakao da je ekipa u problemu.

- Verovatno jedna od najgorih utakmica. U samo tri dana smo uspeli da upadnemo u veliki problem i okrenemo celu pozitivnu priču. Prvo poluvreme smo prosuli, bili smo bez agresije i kvaliteta. Posle kada smo pokušali, nije nas htelo. Treći gol je prelomio celu utakmicu i otišlo je na stranu kojoj se nismo nadali. Definitivno smo u problemu - rekao je Blagojević posle utakmice za "TV Arena sport".

Naglasio je da energija i borba moraju da budu na maksimumu.

- Energija, želja, borba i trka mora da se podrazumeva. Ako to bude na maksimumu, onda može naš kvalitet da donese razliku. Nije to bilo kao što smo zamislili, ozbiljna je stvar za analizu. Predstoji nam velika analiza svega ovoga - zaključio je Blagojević.

Partizan je drugi na tabeli sa 31 bodom. Toliko ima i Crvena zvezda koja u nedelju od 17 časova dočekuje Radnik.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“