OTKAZ SRBINU! Veljko Paunović više nije trener Ovijeda

Srpski fudbalski stručnjak Veljko Paunović nije više trener Ovijeda, saopštio je danas španski klub.

FOTO: Profimedia

Paunović je imao ugovor sa Ovijedom do 30. juna 2026. godine.

Španski klub su napustili i članovi stručnog štaba Ovijeda.

"Ovijedo želi da izrazi zahvalnost Paunoviću i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu, posvećenosti i predanosti tokom njihovog mandata na čelu kluba. Pod njegovim vođstvom, Ovijedo je ostvario dugo očekivani plasman u Prvu ligu, istorijski uspeh koji će zauvek ostati u sećanju navijača Ovijeda. Klub mu želi puno uspeha u njegovim budućim poduhvatima, kako ličnim tako i profesionalnim", navodi se u saopštenju Ovijeda.

Paunović (48) je Ovijedo preuzeo u martu ove godine, a pre toga je trenirao Tigres, Gvadalaharu, Reding, Čikago, kao i omladinske selekcije Srbije do 18, 19 i 20 godina.

Fudbaleri Ovijeda se trenutno nalaze na 17. mestu na tabeli La Lige sa šest bodova iz osam utakmica.