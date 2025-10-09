OTKAZ SRBINU! Veljko Paunović više nije trener Ovijeda
Srpski fudbalski stručnjak Veljko Paunović nije više trener Ovijeda, saopštio je danas španski klub.
Paunović je imao ugovor sa Ovijedom do 30. juna 2026. godine.
Španski klub su napustili i članovi stručnog štaba Ovijeda.
"Ovijedo želi da izrazi zahvalnost Paunoviću i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu, posvećenosti i predanosti tokom njihovog mandata na čelu kluba. Pod njegovim vođstvom, Ovijedo je ostvario dugo očekivani plasman u Prvu ligu, istorijski uspeh koji će zauvek ostati u sećanju navijača Ovijeda. Klub mu želi puno uspeha u njegovim budućim poduhvatima, kako ličnim tako i profesionalnim", navodi se u saopštenju Ovijeda.
Paunović (48) je Ovijedo preuzeo u martu ove godine, a pre toga je trenirao Tigres, Gvadalaharu, Reding, Čikago, kao i omladinske selekcije Srbije do 18, 19 i 20 godina.
Fudbaleri Ovijeda se trenutno nalaze na 17. mestu na tabeli La Lige sa šest bodova iz osam utakmica.
