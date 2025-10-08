ALBANCI DOBILI NEOČEKIVANO POJAČANJE! Heroj lažne države Kosovo napada Srbiju u Leskovcu

Fudbalski savez Albanije pred meč sa Srbijom (subota, 20.45, Arena premijum 1) potvrdio je da zbog povreda neće igrati Adrian Ismajli (29), prvotimac Torina i Adrion Pajaziti (22), fudbaler Hajduka iz Splita, a ekipi se pridružio Nazmi Grišpi (28).

FOTO: EPA

Srbija bi u slučaju pobede nad Albanijom u Leskovcu jednom nogom bila u baražu za Mundijal.

Albanci su definitivno potvrdili da će zbog povreda izostati Adrian Ismajli, prvotimac Torina rođen u selu Majance na Kosovu i Metohiji, odnosno Adrion Pajaziti, fudbaler Hajduka iz Splita koji je rođen u Londonu. Ismajli već ima 45 mečeva na mestu štopera, jedan je od najiskusnijih igrača u sastavu Albanije, pa je veliki hendikep za naše rivale što neće moći da računaju na pomoć defanzivca.

Zbog dva izostanka, selektor Silvinjo naknadno je pozvao jednog fudbaler, Nazmi Gripši, napadač Astane, će se priključiti ekipi. On nema nijedan nastup za seniorsku selekciju svoje zemlje, a 2017. godine bio je mladi reprezentativac Albanije.

Pre odlaska u Kazahstan, Grišpi je igrao za Baljkani četiri sezone, gde je osvojio tri šampionske titule i dva puta igrao grupnu fazu Lige konferencije. Bio je i jedan od najboljih strelaca i igrača prvenstva na tzv. Kosovu.

Podsećanja radi, Engleska je nedostižna na vrhu tabele K grupe jer je pobedila svih pet mečeva u kvalifikacijama. Albanija i Srbija bore se za drugo mesto i plasman u baraž za Svetsko prvenstvo. Albanci imaju osam bodova iz pet mečeva, dok je Srbija na četiri utakmice osvojila sedam bodova.