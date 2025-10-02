Fudbal

"ZASLUŽILI SMO DA DOBIJEMO OVU UTAKMICU" Kostov: Pokazali smo da možemo sa najboljima

Александар Илић
Aleksandar Ilić

02. 10. 2025. u 23:23

FUDBALERI Crvene zvezde poraženi su od Porta 2:1 na Dragau, a nakon meča strelac jedinog gola za srpski tim Vasilije Kostov izneo je prve utiske.

ЗАСЛУЖИЛИ СМО ДА ДОБИЈЕМО ОВУ УТАКМИЦУ Костов: Показали смо да можемо са најбољима

FOTO: Tanjug/AP

Mladi Kostov nije krio zadovoljstvo nakon postignutog gola. 

- Gol mi je dao samopouzdanje za nastavak igre. Odigrao sam najbolje što mogu. Ekipa je taktički jako dobro pripremljena. Pokazali smo da možemo sa najboljima i zaslužili smo da dobijemo ovu utakmicu. Opala je koncentracija timu, nesrećno smo primili gol, rekao je Kostov. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)