"ZASLUŽILI SMO DA DOBIJEMO OVU UTAKMICU" Kostov: Pokazali smo da možemo sa najboljima
FUDBALERI Crvene zvezde poraženi su od Porta 2:1 na Dragau, a nakon meča strelac jedinog gola za srpski tim Vasilije Kostov izneo je prve utiske.
Mladi Kostov nije krio zadovoljstvo nakon postignutog gola.
- Gol mi je dao samopouzdanje za nastavak igre. Odigrao sam najbolje što mogu. Ekipa je taktički jako dobro pripremljena. Pokazali smo da možemo sa najboljima i zaslužili smo da dobijemo ovu utakmicu. Opala je koncentracija timu, nesrećno smo primili gol, rekao je Kostov.
