OGLASILA SE ARIJANA MIHAJLOVIĆ! Misteriozna poruka udovice Sinše Mihajlovića o kojoj bruji Italija
Arijana Mihajlović široj javnosti poznata je kao udovica legendarnog srpskog fudbalera i trenera, Siniše Mihajlovića, čija je smrt posle velike borbe sa leukemijom i dalje bolna tačka mnogima u svetu fudbala.
Arijana nikada neće preboleti Sinišu i to je mnogo puta govorila i u javnosti, ali je vremenom morala da nastavi sa svojim životom koliko, toliko normalno.
Aktivna je Arijana Mihajlović na Instagramu gde ima preko 420 hiljada pratilaca koje često obraduje zanimljivim objavama.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ona je sada objavila svoju sliku, a uz nju je ostavila poruku koja je zaintrigirala mnoge.
- Kako da objasniš osobi koja stoji pored tebe da si napravljen od stakla? Ideš po svetu dajući utisak da te ništa ne može zagrejati, ali iznutra sve gori i sve seče", napisala je udovica proslavljenog fudbalera.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Svi se pitaju kome i šta je želela da pošalje poruku udovica Siniše Mihajlovića, a ređaju se i silni komentari.
Inače, Arijana je jednom u jednoj ispovesti za italijanske medije pričala o bolnoj temi.
- U početku je bilo užasno. Osećala sam ga u kući, svuda... Tada sam odlučila da živim, da ne klonem. Nikolas, najmlađi sin, video bi me samu i pitao kada ću da izađem. Onda sam se okružila prijateljima, trudila sam se da me ne vide tužnu. Moji osmesi bili su usiljeni. Sa Sinišom u srcu. On će uvek biti tu, sve dok me bude. Naći ću ga ponovo... - pričala je ona.
Često evocira uspomene na srećne dane kada je cela porodica bila na okupu. No, uvek ima dežurnih kritičara, pa je primorana da se suoči i sa negativnim reakcijama.
- Neki su me videli kako pijem aperitiv, bilo je i onih koji su me osuđivali zato što sam se na određeni način obukla... Ali, ne hodaju u mojim cipelama. Sudite mi, nije me briga. Imam brata koji je patio od depresije, razumete? I sama sam rizikovala da upadnem u takvo stanje. Ne mogu, nisam mogla, ne bi trebalo... Moramo da počnemo ispočetka, Siniša bi to želeo. Ali nedostaje, kao vazduh.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)