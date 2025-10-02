OGLASILA SE ARIJANA MIHAJLOVIĆ! Misteriozna poruka udovice Sinše Mihajlovića o kojoj bruji Italija

Arijana Mihajlović široj javnosti poznata je kao udovica legendarnog srpskog fudbalera i trenera, Siniše Mihajlovića, čija je smrt posle velike borbe sa leukemijom i dalje bolna tačka mnogima u svetu fudbala.

Arijana nikada neće preboleti Sinišu i to je mnogo puta govorila i u javnosti, ali je vremenom morala da nastavi sa svojim životom koliko, toliko normalno.

Aktivna je Arijana Mihajlović na Instagramu gde ima preko 420 hiljada pratilaca koje često obraduje zanimljivim objavama.

Ona je sada objavila svoju sliku, a uz nju je ostavila poruku koja je zaintrigirala mnoge.

- Kako da objasniš osobi koja stoji pored tebe da si napravljen od stakla? Ideš po svetu dajući utisak da te ništa ne može zagrejati, ali iznutra sve gori i sve seče", napisala je udovica proslavljenog fudbalera.

Svi se pitaju kome i šta je želela da pošalje poruku udovica Siniše Mihajlovića, a ređaju se i silni komentari.

Inače, Arijana je jednom u jednoj ispovesti za italijanske medije pričala o bolnoj temi.

- U početku je bilo užasno. Osećala sam ga u kući, svuda... Tada sam odlučila da živim, da ne klonem. Nikolas, najmlađi sin, video bi me samu i pitao kada ću da izađem. Onda sam se okružila prijateljima, trudila sam se da me ne vide tužnu. Moji osmesi bili su usiljeni. Sa Sinišom u srcu. On će uvek biti tu, sve dok me bude. Naći ću ga ponovo... - pričala je ona.

Često evocira uspomene na srećne dane kada je cela porodica bila na okupu. No, uvek ima dežurnih kritičara, pa je primorana da se suoči i sa negativnim reakcijama.

- Neki su me videli kako pijem aperitiv, bilo je i onih koji su me osuđivali zato što sam se na određeni način obukla... Ali, ne hodaju u mojim cipelama. Sudite mi, nije me briga. Imam brata koji je patio od depresije, razumete? I sama sam rizikovala da upadnem u takvo stanje. Ne mogu, nisam mogla, ne bi trebalo... Moramo da počnemo ispočetka, Siniša bi to želeo. Ali nedostaje, kao vazduh.

