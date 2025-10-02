Fudbal

OGLASILA SE ARIJANA MIHAJLOVIĆ! Misteriozna poruka udovice Sinše Mihajlovića o kojoj bruji Italija

Новости онлине

02. 10. 2025. u 08:47

Arijana Mihajlović široj javnosti poznata je kao udovica legendarnog srpskog fudbalera i trenera, Siniše Mihajlovića, čija je smrt posle velike borbe sa leukemijom i dalje bolna tačka mnogima u svetu fudbala.

ОГЛАСИЛА СЕ АРИЈАНА МИХАЈЛОВИЋ! Мистериозна порука удовице Синше Михајловића о којој бруји Италија

Instagram/printscreen/Arijana Mihajlović

Arijana nikada neće preboleti Sinišu i to je mnogo puta govorila i u javnosti, ali je vremenom morala da nastavi sa svojim životom koliko, toliko normalno.

Aktivna je Arijana Mihajlović na Instagramu gde ima preko 420 hiljada pratilaca koje često obraduje zanimljivim objavama. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ona je sada objavila svoju sliku, a uz nju je ostavila poruku koja je zaintrigirala mnoge.

- Kako da objasniš osobi koja stoji pored tebe da si napravljen od stakla? Ideš po svetu dajući utisak da te ništa ne može zagrejati, ali iznutra sve gori i sve seče", napisala je udovica proslavljenog fudbalera.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Svi se pitaju kome i šta je želela da pošalje poruku udovica Siniše Mihajlovića, a ređaju se i silni komentari.

Inače, Arijana je jednom u jednoj ispovesti za italijanske medije pričala o bolnoj temi.

- U početku je bilo užasno. Osećala sam ga u kući, svuda... Tada sam odlučila da živim, da ne klonem. Nikolas, najmlađi sin, video bi me samu i pitao kada ću da izađem. Onda sam se okružila prijateljima, trudila sam se da me ne vide tužnu. Moji osmesi bili su usiljeni. Sa Sinišom u srcu. On će uvek biti tu, sve dok me bude. Naći ću ga ponovo... - pričala je ona.

Instagram / Arijana Mihajlović

 

Često evocira uspomene na srećne dane kada je cela porodica bila na okupu. No, uvek ima dežurnih kritičara, pa je primorana da se suoči i sa negativnim reakcijama.

- Neki su me videli kako pijem aperitiv, bilo je i onih koji su me osuđivali zato što sam se na određeni način obukla... Ali, ne hodaju u mojim cipelama. Sudite mi, nije me briga. Imam brata koji je patio od depresije, razumete? I sama sam rizikovala da upadnem u takvo stanje. Ne mogu, nisam mogla, ne bi trebalo... Moramo da počnemo ispočetka, Siniša bi to želeo. Ali nedostaje, kao vazduh.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)

ŠEŠELj O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)