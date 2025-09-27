PRVI OTKAZ U PREMIJER LIGI OVE SEZONE: Grejem Poter nije više trener Vest Hema!
ENGLESKI stručnjak Grejem Poter nije više trener fudbalera Vest Hema, saopštio je danas klub iz Londona.
Ovaj 50-godišnji stručnjak je u januaru ove godine preuzeo "čekićare" i na 25 utakmica u svim takmičenjima zabeležio je šest pobeda, pet remija i 14 poraza.
- Rezultati i igre tokom druge polovine prošle sezone i početka sezone 2025/26 nisu ispunili očekivanja, a Upravni odbor smatra da je promena neophodna kako bi se što pre poboljšala pozicija kluba u Premijer ligi. Upravni odbor želi da zahvali Grejemu i njegovom stručnom štabu na napornom radu tokom vremena provedenog u Vest Hemu i želi im mnogo uspeha u budućnosti. Proces imenovanja zamene je u toku - navodi se na sajtu kluba.
Engleski trener je tokom karijere radio još i u Estersundu, Svonsiju, Brajtonu i Čelsiju.
Vest Hem se nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli Premijer lige sa tri boda, a u ponedeljak će gostovati Evertonu.
