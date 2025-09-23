VLADAN MILOJEVIĆ ZAGRMEO PRED ZVEZDA - SELTIK! "Jednu ekipu imamo na pripremama, drugu u kvalifikacijama, treću u grupnoj fazi!"

Crvena zvezda i Seltik u sredu igraju meč 1. kola Lige Evrope, a pred tu utakmicu trener srpskog prvaka Vladan Milojević govorio je više nego zanimljivo na konferenciji za medije.

Milojević je ovako "otvorio" druženje sa novinarima - i to nakon što je upitan kako gleda na to što Zvezdini stranci ne doživljavaju večiti derbi kao domaći igrači, pa se verovatno više raduju evropskim izazovima.

- Svakako da derbi izaziva posebne emocije kod domaćih igrača, ali ne bih rekao da stranci drugačije to gledaju ili da su manje motivisani. Ne dolaze oni u Crvenu zvezdu samo zbog Evrope, ali evropske utakmice jesu drugačije od onih u prvenstvu, pogotovo ovakve kada je rival Seltik. Oni su, kao i mi, igrali u plej-ofu, nisu prošli Kairat, isto su igrali Ligu šampiona prošle godine, baš kao i mi... Mislim da imamo u grupi još ekipa koji mogu da igraju u formatu Lige šampiona. U svakom slučaju, to je jedna izuzetno dobra, jaka ekipa i mi se radujemo što počinje baš sa Seltikom, na našoj Marakani.

Može li se išta naučiti iz Kairatovog uspeha protiv Seltika?

- Seltik je i u toj utakmici bio favorit, ali sigurno da ima veće kvalitete nego što je odigrao te dve utakmice protiv Kairata. Ne bih da kažem nešto ružno o Kairatu, naravno, prosto mislim da Seltik ima veći kvalitet. Čujem da i oni imaju neke probleme, traže se kao i mi... Sklapanje kockica je i kod nas u toku, jer smo imali dosta promene, ali mislim da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu.

Šta je prednost jednog, a šta drugog tima?

- Inspiracija. Ali, ima puno detalja koji mogu da opredele utakmicu na jednu ili drugu stranu.

Tim će svakako biti drugačiji nego na derbiju...

- Videćemo koja će biti startna postava, to obično sa svojim stručnim štabom odredim - rekao je Zvezdin strateg, pohvalivši mlade nade crveno-belih, naročito one koji su igrali večiti derbi tokom vikenda, ali je najavio da će "sastav svakako sada biti drugačiji".

Škote zanima: Da li se smatrate favoritom ili su podjednake šanse?

- Seltik je izuzetno dobra ekipa, sa izuzetno dobrim trenerom, iskusnim, koji je radio dosta dugo u Premijer ligi. Rodžers je jedan sjajan strateg. Sa druge strane, dosta novinara me je i pred derbi pitalo oko favorita, ali... po meni, favoriti u fudbalu ne postoje! Fudbal je igra inspiracija, momente, trenutka... Papir trpi sve, možemo da pišemo, tj. da pišete, sve, ali, jednostavno... Seltik je jedna ekipa koja je sigurno pravljena za učešće u Ligi šampiona. Izuzetno jaka, fizički jako dobra. Dosta stranaca igra u škotskom prvenstvu. Biće sigurno dobra utakmica. Nisam dobar prognozer, ali biće dobra utakmica - odgovorio je Milojević škotskom novinaru na Marakani.

Da li može da se očekuje uspon forme, sad kada je formirana ekipa?

- Naš hendikep je, bar kada krene prvenstvo, što imamo jednu ekipu na pripremama, drugu u kvalifikacijama, treću ekipu imamo u grupnoj fazi. Jako je to teško u fudbalu. Nije slučajno što dosta ekipa koje prave rezultate, da su oni u dobrom "momentumu", dobroj igri, baš iz razloga što imaju kostur ekipe, što menjaju jednog ili dva igrača. Mi ćemo i ovog puta početi grupnu fazu sa igračima koji nisu imali veliku minutažu, nisu s nama prošli pripreme... Treba sve to implementirati. A vremena nemamo. Kao što znate, mi igramo na svaka tri dana. A kad igrate na svaka tri dana, nemate vremena da nešto posebno trenirate, više se ide na odmor ekipe, neke taktičke zamisli... Ali, svesni smo svega toga. Biću direktan i odgovoriću: sigurno očekujem da ćemo iz utakmice u utakmicu, sad kako se završio prelazni rok, da ćemo biti bolji i bolji, to i jeste cilj. Uvek su velike promene u julu, avgustu, pa i septembru. Može da se desi i kad jedan igrač ode, da ne možemo da ga nadomestimo lako, a neki put... da kažemo, igrač koji dođe, vrlo brzo se implementira. Nemamo mi mnogo stprljenja za nove igrače, odmah želimo "sad i odmah" da pruže sav potencijal koji imaju, ali neki put treba vreme. Nisu svi isti. Ja sam strpljiv. Svestan sam toga, mslim da su i momci. Očekujem od njih da daju 100% svaki put, i na treningu. I sami smo svesni da nemamo mnogo vremena. Nadam se da ćemo... i svi igrači koji su nam došli, i ceo sastav koji imamo, da ćemo naći odgovarajuću "hemiju" za nas.





- Voleo bih da ko god može dođe i da nas podrži... Predstavljamo Srbiju i grad Beograd. Drago mi je da nam dolaze takve ekipe, sa velikom tradicijom. Ubeđen sam da će naši navijači da budu pobednici na tribini, kao i svaki put - istakao je Milojević.



Haos u Seltiku, navijačima puko film!

Iako se (ponovo) ređaju trijumfi zeleno-belih, njegovi navijači su vrlo nezadovoljni.

Tako su u nedelju, u pobedi Seltika nad Partik Tistlom sa 0:4 u četvrtfinalu Škotskog Liga kupa, "osuli drvlje i kamenje" na čelnike kluba, želeći njihove ostavke.

Razlog je, naravno, to što je autsajder (Kairat) sprečio "kelte" da odu u Ligu šampiona, pa ni solidan start u prvenstvu (deoba prvog mesta posle pet kola), ni ovaj Kup-uspeh nisu umirili strasti.

Uz povike "Uprava, odlazi!", navijači čuvenog škotskog kluba nisu se smirivali ovog vikenda, posle kog i njima i ekipi sledi dolazak na Marakanu.

A što se tiče samog meča, evo najzanimljivijih detalja:

Sebastijan Tunekti postigao je svoj prvi gol za Seltik (u 46. minutu, asistencija Keleči Ieanačo), što je značajno i za mladog krilnog igrača, ali i za rotaciju pred evropski izazov;

Bendžamin Nigren je asistirao kod prva dva gola (Hjun-Džun Jang u 26. i Lijam Skals u 28. minutu), dokazavši da je jedan od kreativnijih među "keltima";

Luk Mekauan, koji je ušao kao rezerva, postigao je četvrti gol u 79. minutu, čime je dodatno podigao samopouzdanje ekipe Brendana Rodžersa, koji može komotno da rotira igrače bez pada kvaliteta, a to je ključno za "upravljanje umorom" pred utakmicu Lige Evrope;

I, konačno, Kieran Tirni odigrao je ceo meč, a to je pozitivan znak za njegovu kondiciju nakon povreda, i može biti važan faktor u defanzivi protiv Crvene zvezde;

Utakmica Crvena zvezda - Seltik igra se u sredu od 21 sat po našem, srednjeevropskom vremenu, uz prenos uživo na portalu "Novosti".

