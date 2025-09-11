DONARUMA IMA NOVI KLUB! Vreme je za Premijer ligu
Italijanski golman Đanluiđi Donaruma zvanično je predstavljen kao novo pojačanje Mančester sitija potpisavši ugovor na pet godina.
U poslednjim danima letnjeg prelaznog roka Donaruma je stigao iz Pari Sen Žermena i u Mančesteru će ostati do 2030. godine.
Jedan od najcenjenijih golmana sveta u ovom trenutku, 26-godišnji Donaruma dolazi u Siti nakon osvajanja Lige šampiona sa PSŽ-om i uspešne epizode u Milanu, gde je stasao u jednog od najboljih čuvara mreže u Evropi.
"Veoma sam srećan i uzbuđen što sam ovde, u jednom od najboljih klubova na svetu. Ovo je klub sa velikom istorijom i pobedničkim mentalitetom. Svestan sam odgovornosti, ali ponosan što imam priliku da pomognem u nastavku tog puta", izjavio je Donaruma za sajt kluba.
Novi golman "građana" otkrio je da je i ranije pratio Mančester siti, a susret sa klupskom infrastrukturom i atmosferom dodatno ga je motivisao.
- Sve izgleda fantastično - od stadiona do trening centra. Tek kada dođeš, shvatiš koliko klub vodi računa o svakom detalju. Prvi utisak je da sam stigao u pravu porodicu. Svi su nasmejani i toplo su me dočekali, dodao je Donaruma.
Italijanski reprezentativac, koji je već osvojio niz trofeja u karijeri, poručuje da sada želi da ostavi dubok trag u dresu Mančester sitija.
- Želim da ispišem istoriju sa Sitijem i postanem simbol kluba i grada. Najviše želim da učinim navijače ponosnim i da zajedno osvojimo što više trofeja, poručio je Donaruma.
