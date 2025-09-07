APEL FSS-A PRED DUEL SA ENGLESKOM: Da u svet pošaljemo sliku koja će biti ponos svih nas
SRBIJA u utorak igra protiv Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a čelnici FSS-a izdali su apel za navijače pred taj susret.
Saopštenje FSS-a prenosimo u
- U tom meču našim reprezentativcima je potrebna moćna podrška sa tribina, a dugi redovi još od prvog dana prodaje ulaznica, govore da će "orlovi" imati 12. igrača.
Zbog svega navedenog, ali pre svega velike lupe UEFA i FIFA pod kojom se nalazi Fudbalski savez Srbije, prošlosti koja govori da smo zbog raznih incidenata bili predmet disciplinskih mera, apel navijačima da u svet pošaljemo sliku koja će biti ponos svih nas.
UEFA i FIFA su odavno proklamovali spisak zabranjenih stvari (znakova, simbola, zastava, zvukova, skandiranja, političkih parola...) koje podležu sankcijama i rigoroznim kaznama.
Samo za poslednjih nepunih pet godina (2021 -2024/25) Fudbalski savez Srbije je zbog raznih nedozvoljenih stvari, uvreda i diskriminacije upućenih sa tribinama tokom mečeva najboljeg nacionalnog tima i ostalih selekcija, kažnjen od strane UEFA i FIFA 703.375,00 evra što je samo oko 30.000 evra manje nego za prethodnih 14 godina (!), odnosno period od 2006. do 2020. godine.
Nacionalni tim je naš ponos, drugi nemamo i zaslužuje podršku kakva dolikuje ovako važnim utakmicama. Želimo da naglasimo vrednost i potrebu podrške koja doprinosi stvaranju pozitivne atmosfere na stadionu. Budimo ujedinjeni u ljubavi prema fudbalu, podržimo našu reprezentaciju na pravi način, pokažimo poštovanje prema protivniku i himni njegove države, neka utakmica sa Engleskom bude praznik sporta i poštovanja među rivalima i narodima.
Za Srbiju! - stoji u saopštenju FSS-a.
Podsetimo, utakmica Srbija - Engleska igra se u utorak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".
Komentari (0)