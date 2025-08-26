IVANIĆ VRAĆA ZVEZDU U ŽIVOT: Crveno-beli stigli do prednosti na Kipru protiv Pafosa (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde i Pafosa igraju revanš meč plej-ofa za Ligu šampiona. Crveno-beli su golom Mirka Ivanića došli do prednosti u 60. minutu.

FOTO: M. Vukadinović

Ivanić je šutirao sa 15 metara, lopta je pogodila defanzivca Pafosa i promenila smer, te tako prevarila i golmana domaće ekipe.

Evo kako je to izgledalo:

Mirko Ivanić | 🇪🇺 Pafos 0-1 Crvena zvezda



Agg: 2-2 pic.twitter.com/hf5kEooq59 — Goal Gallery (@Goalgallery2) August 26, 2025

