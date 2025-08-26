Fudbal

IVANIĆ VRAĆA ZVEZDU U ŽIVOT: Crveno-beli stigli do prednosti na Kipru protiv Pafosa (VIDEO)

Filip Milošević

26. 08. 2025. u 22:21

Fudbaleri Crvene zvezde i Pafosa igraju revanš meč plej-ofa za Ligu šampiona. Crveno-beli su golom Mirka Ivanića došli do prednosti u 60. minutu.

ИВАНИЋ ВРАЋА ЗВЕЗДУ У ЖИВОТ: Црвено-бели стигли до предности на Кипру против Пафоса (ВИДЕО)

FOTO: M. Vukadinović

Ivanić je šutirao sa 15 metara, lopta je pogodila defanzivca Pafosa i promenila smer, te tako prevarila i golmana domaće ekipe.

Evo kako je to izgledalo:

