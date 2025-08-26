KIPRANI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta je Zvezda uradila za revanš sa Pafosom!

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra danas, navijači crveno-belih sa optimizmom čekaju drugi megdan. A pred taj susret - pojedini kiparski mediji su zapanjeni.

FOTO: FK Crvena zvezda

Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, nema kiparskog javnog glasila a da ne piše o tom revanšu. Naravno, svi u prvi plan ističu rezultatku prednost koji prvak Kipra ima, ali...

Jedna od stvari koju danas ističe "Filenjuz" je - zatečenost kiparske javnosti zbog informacije o tome kolike premije čekaju Zvezdine fudbalere ako se plasiraju u Ligu šampiona.

"Novosti" vam u celosti prenose taj tekst, koji je, greškom uredništva pomenutog, "oslikan" fotografijom Nebojše Čovića.

Verovatno su naše kiparske kolege u pretrazi samo otkucale "predsednik Zvezde", pa uzeli prvo što im je bilo ponuđeno - iako Čović nikada nije bio na čelu fudbalskog kluba crveno-belog sportskog društva, a više nije ni na kormilu KK Crvena zvezda, jer je preuzeo rukovođenje Košarkaškim savezom Srbije.

U svakom slučaju, tekst glasi ovako:

Kiparski Filenjuz o premijama za fudbalere Zvezde ako pobede Pafos / Screenshot

"Crvena zvezda: Zlatne kvalifikacije protiv Pafosa uz mamutski bonus



Svaki igrač koji doprinese plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona dobiće 100.000 evra na svoj bankovni račun, a ako Crvena zvezda ostvari pobedu sa najmanje dva gola razlike, bez produžetaka ili penelaa, iznos skače na 120.000 evra po igraču.

Bonus nije ograničen samo na glavne fudbalere, jer će deo biti raspodeljen i ostatku tima, kao i tehničkom osoblju.

Uprava je odlučila da dodatno rasplamsa borbeni duh igrača – svaki fudbaler čiji učinak doprinese plasmanu u grupnu fazu biće nagrađen bonusom od 100.000 evra. Ukoliko Zvezda uspe da ubedljivo prođe eliminacionu rundu, pobedivši sa dva ili više golova razlike bez produžetaka i penala, nagrada se povećava na 120.000 evra po igraču. Deo bonusa biće raspodeljen ostatku tima, kao i stručnom štabu, što pokazuje koliko je ceo sistem motivisan.

Motivacija je jasna – plasman u elitu donosi ne samo sportski prestiž, već i ozbiljnu finansijsku dobit“, piše pomenuti medij.

A ko će i koliko zaraditi i kako će se uopšte odvijati ta poslednja borba za plasman u Ligu šampiona, pratite danas od 21 sat uz prenos uživo na sportskim stranicama portala "Novosti".

