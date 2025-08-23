NIJE POMOGAO GOL RONALDA: Al Nasr ostao bez trofeja, ali Portugalac je ispisao istoriju fudbala

KRISTIJANO Ronaldo je jedan od najboljih, ako ne i najbolji fudbaler svih vremena. Portugalac je to pokazao i ove subote, iako njegov Al Nasr nije uspeo da osvoji trofej pošto je u finalu Superkupa Saudijske Arabije izgubio od Al Ahlija sa 3:2 nakon izvođenja penala.

FOTO: Profimedia

Naime, bivši igrač Real Madrida je dao gol sa bele tačke u 41. minutu i tako postao prvi igrač koji je za četiri različita kluba postigao 100 golova.

Taj njegov pogodak je bio dovoljan za vođstvo tima iz Rijada. Ipak, u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena rezultat je izjednačio Frank Kesi.

Al Nasr je drugi put na utakmici poveo u 82. minutu, a strelac je bio Marcelo Brozović. Ni to nije bilo dovoljno izabranicima Žorža Žesusa da trijumfuju.

Al Ahliju je penale obezbedio defanzivac Ibanjez koji je u 89. minutu naterao Benta da drugi put izvadi loptu iz mreže.

Bolji sa 11 metara bila je ekipa iz Džede. Svih pet fudbalera je bilo precizno za Al Ahli, dok je za Al Nasr promašio samo Abdulah Al Kaibari.

Podsetimo, klub iz Rijada će u 1. kolu prvenstva 29. avgusta gostovati Al Tavonu. Rival Al Ahliju je Neom.

