NIJE POMOGAO GOL RONALDA: Al Nasr ostao bez trofeja, ali Portugalac je ispisao istoriju fudbala
KRISTIJANO Ronaldo je jedan od najboljih, ako ne i najbolji fudbaler svih vremena. Portugalac je to pokazao i ove subote, iako njegov Al Nasr nije uspeo da osvoji trofej pošto je u finalu Superkupa Saudijske Arabije izgubio od Al Ahlija sa 3:2 nakon izvođenja penala.
Naime, bivši igrač Real Madrida je dao gol sa bele tačke u 41. minutu i tako postao prvi igrač koji je za četiri različita kluba postigao 100 golova.
Taj njegov pogodak je bio dovoljan za vođstvo tima iz Rijada. Ipak, u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena rezultat je izjednačio Frank Kesi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Al Nasr je drugi put na utakmici poveo u 82. minutu, a strelac je bio Marcelo Brozović. Ni to nije bilo dovoljno izabranicima Žorža Žesusa da trijumfuju.
Al Ahliju je penale obezbedio defanzivac Ibanjez koji je u 89. minutu naterao Benta da drugi put izvadi loptu iz mreže.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bolji sa 11 metara bila je ekipa iz Džede. Svih pet fudbalera je bilo precizno za Al Ahli, dok je za Al Nasr promašio samo Abdulah Al Kaibari.
Podsetimo, klub iz Rijada će u 1. kolu prvenstva 29. avgusta gostovati Al Tavonu. Rival Al Ahliju je Neom.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PEŠIĆ ODABRAO! Evo ko su 12 putnika za Evrobasket, otpali su...
23. 08. 2025. u 14:27
RUSI TERAJU SRBINA: Zbog novog pravila odriču se Saše
23. 08. 2025. u 10:33
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
PAVLOVIĆ PREDVODNIK NOVE GENERACIJE MILANA: Srpski reprezentativac je jedan od stubova novih "rosonera" Maksa Alegrija
OVOG vikenda počinje Serija A, a mnoge fudbalske fanatike zanima kako će izgledati Milan koji sezonu otvara protiv nojvačije Kremonezea kojeg dočekuje na "San Siru" (20.45).
23. 08. 2025. u 12:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)