"SRAMOTA ME DA PRIČAM SA ŽELJKOM": Duljaj sumirao sezonu, pa poručio: Ne zovite me mister!

Trener Partizana Igor Duljaj gostovao je na TV Prva dva dana nakon velike pobede u "večitom" derbiju.

"Utisci se još nisu slegli, nismo imali priliku da odgledamo utakmicu. Juče sam odgovarao na poruke i pozive prijatelja koji su čestitali. Još nisam ni svestan da se polusezona završila i da smo pobedili Crvenu zvezdu. U narednom vremenu ću imati priliku da analiziram celu polusezonu", rekao je Duljaj na gostovanju TV Prva.

Na terenu nije krotio emocije.

"To su emocije. Čovek ne može da ih sakrije. To je legitimno, svi smo mi ljudi. Ja tek posle utakmice vidim na koji način se radujem. Ali ne želim da ponižavam nikoga. Ja samo pokazujem ljubav prema Partizanu, igračima, navijačima koji su tu da nas podrže. Ja sam rekao šta ja tražim, a to je da je disciplina baza svega u životu, a ne samo u sportu. Da budemo otvoreni jedni prema drugima. Tražio da me ne zovu nikakvim misterom, mogu Duki, šefe, kako god. Važno je samo da smo otvoreni jedni prema drugima. Napravili smo zajedništvo, svlačionicu, što je izuzetno važno. Postoji ekipa igrača koji drže svlačionicu na okupu i odradili su veliki deo posla za mene.

Natho je pravi lider, a svi igrači oduševljavaju legendarnog vezistu.

"Ono što je važno je napomenuti kako rade, kako pristupaju svakom treningu. Ovih nekoliko meseci nismo imali nijedan problem na treningu. Uvek može biti nešto da neko ode manje ili više srećan sa treninga, to svako ima pravo. Ali je uvek važno da budete otvoreni i nikad da ne lažete igrače. Ako im nešto obećate, to morate da ispunite. Ako ne možeš da živiš i radiš pod pritiskom, onda ne treba da se baviš ovim poslom. Napravio sam zid oko sebe što se tiče komentara, mišljenja drugih ljudi. Uvek sam slušao ljude koje cenim poput Petrića, Mirkovića, Tumbakovića. Mnogo su mi pomogli u tome. Nikad nisam bežao na prvu prepreku, znao sam da život nije lak i da moramo da pobegnemo iz zone komfora. Partizan može mnogo da vam oduzme, ali i da vam da".

Poslao je poruku navijačima.

"Navijače Partizana ne možete nikad da prevarite. Oni će uvek prepoznati kad neko radi. Prepoznali su da igrači ginu na terenu i na pošten način. Tražio sam da idemo zajedno da podržimo košarkaše. Mi smo jedna familija, jedna kuća. Partizan niko nema pravo da deli kao porodicu. Ne zanima me da li neko misli da li treba ili ne da budem tamo. Niko ne može da mi kaže da li sam od ovoga ili onoga, ja sam svoj. Mogu da sednem gde god hoću i ne pitam nikoga".

Željko Obradović ga inspiriše.

"Imam veliku želju da sednem i popričam sa njim. Sedeo sam blizu i bilo me sramota da mu se obratim tokom utakmice. Gledao sam kako komunicira sa igračima, kako vodi utakmicu. Kad je neko devet puta bio prvak Evrope govori ko je Željko Obradović".

Partizan je lider Superlige na polusezoni. Koliko je realna priča o tituli?

"Ne znam šta znači jesenja titula. Ne znam ko je to izmislio. To ništa ne daje. Samo da budete mirni dok ne dođe prva utakmica. Svestan sam da prvi put kad dođete do nekog neuspeha sve ovo pada u vodu. Bitno je da budemo jedinstveni, da znamo šta hoćemo, ne da obećavamo nešto što ne možemo da ispunimo. Evropa je mnogo iznad nas. To se vidilo i u slučaju Partizana i drugih klubova. Ko god kaže drugačije..."

