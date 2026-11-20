Vodila je dvostruki život i prodavala telo iz uznemirujućeg razloga

Foto: MCT / Newscom / Profimedia

Uspeh u vrhunskom sportu ne znači uvek da svi problemi nestaju kao rukom odneseni. Naprotiv, nekadašnja američka olimpijka Suzi Fejvor Hamilton (56) na svojoj koži je osetila surovu stranu života, prolazeći sa porodicom kroz višegodišnji pakao – sve dok konačno nije otkriven pravi razlog njenog drastičnog ponašanja.

Pre nekoliko godina, američku javnost šokiralo je otkriće o dvostrukom životu slavne atletičarke sa impresivnim koledž rekordima i tri učešća na Olimpijskim igrama. Iza slike uspešne sportistkinje, Suzi je krila mračnu tajnu koju je na kraju razotkrio jedan novinar: napustila je sport i supruga i postala elitna prostitutka u Las Vegasu.

– Nikada ne bih postala prostitutka da nije bilo lekova koji su mi izazvali izuzetno snažnu seksualnu želju. Ali počela sam to da radim i zbog novca – priznala je ona svojevremeno.

Bivša atletičarka ispričala je kako se dugo borila sa anksioznošću uprkos tome što je bila najtrofejnija trkačica na srednjim prugama u američkoj koledž istoriji. Prelomni trenutak dogodio se u finalu trke na 1.500 metara na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine.

– Izlazila sam iz poslednje krivine, pet devojaka me je prestizalo i moj san o olimpijskoj medalji se gasio. Umesto da završim trku, rekla sam sebi: „Samo padni!“ I pala sam, praveći se da sam povređena. To je bio trenutak kada je počeo moj sunovrat – otkrila je Suzi.

Ubrzo nakon porođaja, njen suprug Mark primetio je da je Suzi postala besna, iracionalna i da ima nezdrav odnos prema njihovoj ćerki. Nakon odlaska lekaru, prepisani su joj antidepresivi.

– Odmah sam se osećala bolje. Ne samo bolje, već neverovatno dobro. Iznenada sam počela da izlazim i želim da razgovaram sa svima – prisetila se ona.

Kako bi „začinila“ brak koji je već bio u krizi, na putovanju u Las Vegasu povodom godišnjice 2011. godine, predložila je suprugu skok padobranom i „trojku“. Iako šokiran, Mark je pristao. Međutim, po povratku u Viskonsin, njen posao sa nekretninama je propao, a ona je ubrzo odlučila da se sama vrati u „grad greha“.

Tamo je prvo sama angažovala mušku pratnju, što joj se trenutno dopalo, da bi ubrzo pomislila: „Zašto ne bih i ja bila plaćena za to?“

Dvostruki život za 600 dolara na sat

Pod lažnim imenom Keli Landi počela je da radi za jednu agenciju za poslovnu pratnju, naplaćujući svoje usluge 600 dolara (oko 65.000 dinara) na sat. Vrlo brzo je postala zavisna od novog posla. Dok se u javnosti i dalje pojavljivala kao ugledna atletičarka, u tajnosti je zarađivala više nego ikada i kupovala dijamantske ogrlice i skupocenu garderobu.

– Jednog dana sam ujutru trčala polumaraton u drugoj državi, zatim sam uskočila u avion, bukvalno trčeći da stignem na let za Las Vegas. Te večeri sam imala pet klijenata – ispričala je Suzi.

Razotkrivanje i dijagnoza koja joj je spasla život

Nakon deset meseci, njenu tajnu otkrio je novinar Vilijam Baston. Nakon objavljivanja priče, brak joj je bio pred razvodom, a u očaju je čak pokušala da sebi oduzme život.

Suprug Mark svedočio je da je tokom jedne svađe pokušala da otvori vrata automobila dok je vozio velikom brzinom, zbog čega je naglo zakočio. Konačno su ponovo otišli kod lekara, gde joj je utvrđena prava dijagnoza – bipolarni poremećaj. Tada je saznala istinu koja joj je promenila život: kod osoba sa bipolarnim poremećajem, lečenje običnim antidepresivima može izazvati katastrofalne posledice i tešku maničnu fazu, zbog čega se javljaju nekontrolisana hiperaktivnost, nezasita želja za seksom i nepromišljeno trošenje novca.

Nakon postavljanja prave dijagnoze i terapije, Suzi je krenula putem oporavka, a o svemu što je preživela napisala je i knjigu. Iako priznaje da proces prihvatanja nije bio nimalo lak, danas živi mirnim porodičnim životom, a atletiku je zamenila pravljenjem mozaika.