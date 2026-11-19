Los Anđeles Lejkersi nisu uspeli da izbegnu poraz od Jute, a Luka Dončić je nakon utakmice otvoreno priznao da nije zadovoljan svojim izdanjem.

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Slovenački košarkaš susret je završio sa 29 poena, pet skokova i sedam asistencija, ali ni solidan statistički učinak nije bio dovoljan da bude zadovoljan prikazanom igrom.

Dončić nije pokušavao da pronađe opravdanje za slabiju partiju, već je odgovornost preuzeo na sebe.

- Iskreno, moram mnogo bolje od ovoga. Ovo što sam pokazao je neprihvatljivo. Moram da pronađem način da bolje vodim tim. Pogledaću snimak utakmice, nastaviti dalje i pokušati da izvučem pouke - poručio je Slovenac.

Novinare je zanimalo i da li su umor i naporan raspored utakmica uticali na njegov nastup, ali Dončić nije želeo da se poziva na takve okolnosti.

- To ne može da bude izgovor. Svi NBA timovi igraju 82 utakmice i to ne može da bude opravdanje. Znam da moram mnogo bolje. Imali smo nekoliko otvorenih šuteva koje nismo pogodili, ali ovo je samo jedna utakmica. Moramo da nastavimo dalje - istakao je košarkaš Lejkersa.

Govoreći o stvarima koje mora da popravi, Dončić je posebno izdvojio realizaciju šuteva i kontrolu lopte, odnosno smanjenje broja izgubljenih lopti.

- Pomalo od svega. Šut i izgubljene lopte su dve konkretne stvari na kojima moram da radim. Mislim da smo u odbrani na dobrom nivou, ali u napadu moram mnogo bolje da vodim ekipu - objasnio je Luka.

Njegovo veče obeležile su i nesuglasice sa sudijama. U drugoj četvrtini zaradio je tehničku grešku, dok je snimak rasprave sa arbitrom Trejem Medoksom tokom odlaska na poluvremenu ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Ipak, glavna poruka slovenačkog asa nakon poraza bila je jasna, od sebe očekuje mnogo više i svestan je da mora da preuzme veću odgovornost za igru Lejkersa.