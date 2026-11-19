Alimpijević upozorava pred Partizan
Košarkaše Bešiktaša u petak od 20.45 očekuje gostovanje Partizanu u 13. kolu Evrolige, a trener turskog tima Dušan Alimpijević svestan je koliko težak zadatak čeka njegovu ekipu.
Crno-beli će imati podršku svojih navijača u dvorani „Aleksandar Nikolić“, a upravo bi atmosfera u Pioniru, uz agresivnu odbranu domaćina, mogla da predstavlja jedan od najvećih problema za goste.
Alimpijević je istakao da će prilagođavanje ambijentu u Beogradu biti od izuzetne važnosti za njegov tim.
- Igramo protiv Partizana, koji je poznat po tome što ima veliku prednost domaćeg terena i izuzetno tešku atmosferu za gostujuće ekipe. Verujem da će nam najveći izazov biti da se prilagodimo tom okruženju i atmosferi, pokušamo da odigramo dobru utakmicu i pronađemo najbolja rešenja protiv njihove agresivne i čvrste odbrane - poručio je trener Bešiktaša.
Sličnu poruku poslao je i krilni košarkaš turskog tima Dakvan Džefris, koji je naglasio da će koncentracija, timska igra i poštovanje dogovora biti ključni faktori u pokušaju da se stigne do pobede.
- Potrebno je da izađemo na teren, obratimo pažnju na detalje, sprovedemo plan koji su treneri pripremili, igramo kao tim i budemo na visokom nivou tokom svih 40 minuta. Samo tako možemo da dođemo do pobede - istakao je Džefris.
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