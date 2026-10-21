DRAMA U VAZDUHU: Francuska izgubila avion „Miraž 2000D”, piloti morali da se katapultiraju

FRANCUSKI borbeni avion tipa „Miraž 2000D”, namenjen za dejstva po ciljevima na zemlji, srušio se kasno uveče 20. oktobra u blizini sela Roževil, u departmanu Mert i Mozel u istočnoj Francuskoj, dok se vraćao sa zadatka.

Foto: SRA GREG L. DAVIS, USAF

Tom prilikom poginuo je najmanje jedan od dva člana posade, dok spasioci nastavljaju potragu za drugim. Francuske vazduhoplovne i kosmičke snage saopštile su da se nesreća dogodila oko 22.40 časova, a Ministarstvo oružanih snaga je 21. oktobra navelo da je pronađeno jedno telo, koje čeka identifikaciju.

Ovaj dvosed pripadao je 2/3 lovačkoj eskadrili „Šampanja” (Champagne), stacioniranoj u vazduhoplovnoj bazi 133 Nansi-Oše, gde je inače bazirana francuska flota aviona „Miraž 2000D”. U avionu su se nalazili pilot i oficir za sisteme naoružanja (u francuskim vazduhoplovnim snagama poznat kao NOSA). Portparol vazduhoplovnih snaga, pukovnik David Papalardo, izjavio je za francuske medije da su posadu činili mladi pilot na obuci i iskusni oficir za sisteme naoružanja sa velikim brojem sati naleta. Naveo je da najmanje jedan od njih nije uspeo da se katapultira, te da je još uvek prerano donositi bilo kakve zaključke o uzroku nesreće.

Stanovnici Roževila čuli su eksploziju nešto pre 23.00 časa, a olupina je locirana pomoću drona oko 4.00 časa ujutru, na području polja i šuma između mesta Roževil, Tramblekur i Domevr-an-E — otprilike na pola puta između gradova Tul i Pont-a-Muson. Vatrogasci, žandarmi, timovi iz vazduhoplovne baze 133 i spasilački helikopter opremljen termalnim kamerama pretražuju područje u radijusu od oko 15 kilometara oko Pont-a-Musona u potrazi za drugim članom posade, dok je u Roževilu uspostavljeno komandno mesto.

Ministarstvo je saopštilo da su pokrenute odvojene istrage — jedna o bezbednosti letenja, a druga pravosudna — kako bi se utvrdio uzrok pada aviona. Prema navodima francuskih medija, letelica nije nosila naoružanje, a zvaničnici nisu saopštili kakvu je misiju posada obavljala pre nego što se uputila nazad u Nansi-Oše.

„Miraž 2000D” (Mirage 2000D) je dvosedi jurišni avion koji je proizvela kompanija „Daso avijasion” (Dassault Aviation) za izvođenje napada na ciljeve na zemlji, danju i noću, u složenim borbenim uslovima. Ovaj tip aviona bio je jedan od glavnih borbenih aviona Francuske u svim njenim značajnijim vazduhoplovnim operacijama tokom poslednje dve decenije – od Avganistana i Libije, preko Malija, pa sve do borbe protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Francuska je nabavila 86 ovih letelica (poslednju 2001. godine), a 55 njih trenutno prolazi kroz proces modernizacije sredinom životnog veka, vredan oko 532,5 miliona evra. Ovaj program obuhvata ugradnju nove avionike, raketa vazduh-vazduh tipa „Mika” (MICA), kontejnera sa topom, kao i novih vođenih bombi. Prvi modernizovani avion trebalo bi da bude preuzet u aprilu 2025. godine, a očekuje se da će ovaj tip letelice ostati u službi najmanje do 2035. godine.

Ovaj pad predstavlja najtežu nesreću za flotu aviona „Miraž 2000D” stacioniranu u Nansiju još od januara 2019. godine, kada se letelica iz iste baze srušila tokom trenažnog leta na maloj visini iznad planina Jura. U tom udesu poginuli su kapetan Batist Širije i poručnica Odri Mišelon. U avgustu 2024. godine, dva lovca tipa „Rafal” (Rafale) sudarila su se iznad departmana Mert i Mozel, u blizini mesta Kolombe-le-Bel – oko 20 kilometara od lokacije na kojoj se dogodio najnoviji pad. Tom prilikom poginula su dva člana posade, dok se treći katapultirao.

Potraga za drugim članom posade bila je u toku 21. oktobra, a Ministarstvo još uvek nije objavilo imena dvojice pilota.

defence-blog.com

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