KAŽU DA JE PLAVA DVORANA ZA SEDENJE, JA TO NE MOGU DA OBEĆAM: Goca Tržan o predstojećem velikom solističkom koncertu (FOTO)
POP zvezda Goca Tržan održaće 4. novembra 2026. godine veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra.
Publiku očekuje veče ispunjeno najvećim hitovima, snažnim emocijama i prepoznatljivom energijom kojom Goca već decenijama osvaja publiku. Kako najavljuje, ovo neće biti samo još jedan koncert, već posebno muzičko putovanje kroz sve važne trenutke njene karijere.
- Kažu da je Plava dvorana za sedenje, ali ja 4. novembra zaista ne mogu da obećam da će iko ostati u stolici. Obećavam samo da ću na sceni ostaviti i glas i srce, a od publike očekujem da ponese svoje - poručila je Goca u svom prepoznatljivom stilu.
Na repertoaru će se naći pesme koje su obeležile različite periode njene karijere, od emotivnih balada do velikih hitova uz koje publika peva i igra od prvog do poslednjeg takta. Koncert će biti prilika da se njene pesme čuju u posebnom izdanju.
Goca ne krije da joj ovaj nastup mnogo znači i da želi da sa publikom napravi veče koje će se dugo pamtiti.
- Ne pravim koncert samo da bih precrtala još jedan datum u kalendaru. Želim da ljudi odu kući promukli, nasmejani i možda malo zaljubljeniji. Ako neko pusti suzu, ne brinite, u Plavoj dvorani to ulazi u cenu emocije - dodala je pevačica kroz smeh.
Tokom karijere izgradila poseban odnos sa publikom, bez distance i velikih reči iza kojih nema iskrenosti. Upravo zato njen koncert 4. novembra donosi ono po čemu je najbolje poznata muziku bez foliranja, emociju bez zadrške i energiju koja se ne može odglumiti.
- Po mome srcu hodaj, uživo, iskreno, zauvek - poručuje Goca da pripremite glas i obujte udobne cipele.
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