Poznati

POJAČANJE DECENIJE: Dragana Mirković i Ceca Ražnatović zajedno u žiriju "Zvezde Granda"? - "Pregovori u toku, ovo su detalji" (FOTO)

Dušan Cakić

17. 08. 2026. u 19:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MNOGA poznata imena deo su muzičkih takmičenja gde se nalaze u svojstvu članova stručnog žirija, a folk diva Dragana Mirković sada je u pregovorima da se naredne sezone i ona nađe u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

ПОЈАЧАЊЕ ДЕЦЕНИЈЕ: Драгана Мирковић и Цеца Ражнатовић заједно у жирију Звезде Гранда? - Преговори у току, ово су детаљи (ФОТО)

Foto: Miomir Milić / Miloš Nadaždin

Produkcija "Zvezda Granda" kontaktirala je Draganin tim sa željom da se od jeseni i ona nađe u stolicama stručnog žirija ovog prestižnog takmičenja.

Foto: Privatna arhiva

Dogovor još nije finalizovan, pa je u ovom trenutku rano govoriti o tome da je Dragana definitivno nova članica žirija. Njoj se dopada čitava priča u vezi sa "Zvezdama Granda", kvalitet pevača koji kroz ovo takmičenje prolaze, ali i tradicija koju emisija ima.

Foto: Ognjen Pavlović

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da "Grand" pokušava da Draganu Mirković dovede u svoj žiri, a prema pisanjima medija, i prošle godine su postojali pregovori.

 

(KURIR)

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica