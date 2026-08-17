POJAČANJE DECENIJE: Dragana Mirković i Ceca Ražnatović zajedno u žiriju "Zvezde Granda"? - "Pregovori u toku, ovo su detalji" (FOTO)
MNOGA poznata imena deo su muzičkih takmičenja gde se nalaze u svojstvu članova stručnog žirija, a folk diva Dragana Mirković sada je u pregovorima da se naredne sezone i ona nađe u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".
Produkcija "Zvezda Granda" kontaktirala je Draganin tim sa željom da se od jeseni i ona nađe u stolicama stručnog žirija ovog prestižnog takmičenja.
Zanimljivo je da ovo nije prvi put da "Grand" pokušava da Draganu Mirković dovede u svoj žiri, a prema pisanjima medija, i prošle godine su postojali pregovori.
(KURIR)
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