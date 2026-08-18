VEDRANA RUDAN OTIŠLA NA PODRUČJE BEZ SIGNALA: Misteriozan post - preminula poznata književnica (FOTO)

NA zvaničnoj stranici hrvatske književnice Vedrane Rudan pojavila se misteriozna objava koja ukazuje da je književnica preminula.

Photo: Zorana Mandic/ATAImages

"Vedrana je otišla na mesto bez signala" kratko je navedeno.

Foto: Printskrin

Tokom jednog od gostovanja za medije gde je pričala o svojoj teškoj bolesti, Vedrana je istakla da svi oni koji je vole treba njenu smrt da dožive kao "odlazak na mesto bez signala".

Shodno tome ovakva objava na njenoj zvaničnoj Fejsbuk stranici, a i prema rečima same književnice, mogla bi da označava da je preminula, iako za sada nema zvanične potvrde o njenoj smrti.

Podsećamo, Vedrana Rudan, hrvatska književnica, novinarka, kolumnistkinja i aktivistkinja, početkom maja 2024. godine objavila je da boluje od karcinoma.