KRALJ MERAKA ZAPALIO PULSKU ARENU: Publika dva i po sata pevala uglas sa Harisom DŽinovićem (FOTO)

VIŠE od dva i po sata bezvremenskih hitova Harisa Džinovića uz 19 muzičara, osmočlani gudački ansambl i raspevanu publiku, bilo je sinoć u Pulskoj areni u Puli.

Foto: Studio 11

- Ovo je vrhunac moje dugogodišnje karijere jer pevati u pulskoj Areni je velika privilegija - poručio je Haris Džinović na početku sinoćnjeg koncerta u punom antičkom amfiteatru.

Dodao je kako za jednog pevača nema lepšeg mesta na svetu za održavanje koncerta te da je izuzetno srećan i zadovoljan što nastupa pred pulskom publikom. U više od dva i po sata pesme i emocija Džinović je, uz 19 muzičara, priredio veče dostojno vrhunca svoje karijere. Foto: Studio 11

Koncertno veče otvorio je Ivan Licul, još jednom pokazavši zašto ga istarska publika prepoznaje kao jednu od najperspektivnijih mladih muzičkih zvezda. Uz izvrstan bend sastavljen od mladih domaćih muzičara, Licul je publiku sjajno uveo u veče, a posebno iznenađenje usledilo je tokom izvođenja pesme „Jenu noć“, kada mu se na pozornici, na oduševljenje publike, pridružio Alen Vitasović.

Uvod u pulsku noć Harisa Džinovića pripao je osmočlanom gudačkom ansamblu koji je izveo instrumentalnu temu pesme „Rano je za tugu“. Već na prvim stihovima pesme „Ostariću“, kojom je otvorio svoj nastup, Arena je zapevala uglas sa Harisom, i nastavila tako tokom celog koncerta.

U više od dva i po sata koncertnog programa nizali su se hitovi koji su obeležili Džinovićevu bogatu karijeru. „Pariške kapije“, „Traži, traži“, „Laže mesec“, „I tebe sam sit kafano“, „Muštuluk“, „Kako mi nedostaješ“ držale su publiku raspjevanom od prvog do poslednjeg stiha. Gost večeri bio je Željko Vasić, koji je sa Harisom u duetu otpevao „Rano je za tugu“ te samostalno izveo „Lozinku za raj“, koju je snimio sa Ninom Badrić, te „Jedna ljubav manje više“. Džinović je za publiku izveo i niz posebnih interpretacija pesama velikana regionalne muzičke scene poput „Miljacke“ pokojnog Halida Bešlića, „Dal’ je moguće“ Tome Zdravkovića i „Oj jarane, jarane“ Halida Muslimovića. U emotivnoj najavi Oliverove „Nocturne“ prisetio se Olivera Dragojevića te istakao da ga je izuzetno cenio kao čoveka i umetnika. Muzička iznenađenja večeri zaokružile su sevdalinka „Zvezda tera meseca“ i pesma „A i ti me izneveri“ Bijelog dugmeta, kojima je Džinović još jednom potvrdio širinu svog muzičkog izraza i posebnu povezanost s publikom. Foto: Studio 11

Glas koji traje više od 40 godina, vrhunski muzičari i publika koja je svaku pesmu pretvarala u zajednički refren obeležili su koncertno veče za pamćenje.

Haris je ispunio Pulsku arenu upravo onime po čemu ga publika najbolje poznaje, velikim pesmama, iskrenim emocijama i neponovljivom interpretacijom

U nastavku jubilarne koncertne turneje, nakon dve godine pauze, Haris održaće koncert u Beogradu, u Sava centru 24. decembra ove godine.

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