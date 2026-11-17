BORBA da se ispravi nepravda prema generalu Stanislavu Galiću, ratnom komandantu Vojske Republike Srpske, starom 84 godine, koji je osuđen u Hagu na doživotnu robiju i koji 27 godina tamnuje u samici u Frajburgu se nastavlja u dva pravca.

Foto: Printskrin Jutjub/International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)

Njegov advokat Dušan Tomić iz Sarajeva nada se ponavljanju suđenja.

Tomić ističe da treba da se učini sve "da se izmučeni general prevremeno pusti kući da poslednje dane starosti i teške bolesti provede daleko od kazamata u Nemačkoj i da mu Srbija prizna čin general potpukovnika, koji je stekao u ratu ukazom Radovana Karadžića, tadašnjeg predsednika Republike Srpske i vrhovnog komandanta Vojske Republike Srpske.

U međuvremenu, Tomić očekuje kontakt sa dr Karadžićem, preko njegove kćerke dr Sonje Karadžić, koja je, kako kaže, obećala da će preneti ocu njegove namere.

- Ovo utoliko pre što je general Galić svedočio u Hagu kao svedok Radovanove odbrane -priča Tomić. - Uskoro idem ponovo u Frajburg u posetu mom klijentu i nadam se da ću ga bar malo obradovati dobrim vestima.