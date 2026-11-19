PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Kina imaju dovoljno uticaja da primoraju ruskog predsednika Vladimira Putina da zaustavi rat u Ukrajini.

Foto: Tanjug/(Sergei Bobylev/Pool Photo via AP

Zelenski je to rekao u intervjuu za američku televiziju NBC, odgovarajući na pitanje šta bi poručio predsednicima SAD i Kine, Donaldu Trampu i Si Đinpingu, kao i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, kada bi prisustvovao njihovom sastanku u Kini.

- Sve počinje na bojnom polju. Ceo rat počinje upravo tamo, a svaki napredak ka miru moguć je samo pod uslovom prekida vatre na frontu - rekao je Zelenski.

🚨 JUST IN: President Trump and Vladimir Putin have a PULL-ASIDE meeting in China 47: "Who is HE? Heh! He's my FRIEND!" 🤣 "He's my friend. We've had a great relationship for many years. We've known each other for a long time. And I think a lot of WONDERFUL things can come out of this." 🇺🇸 — Nick Sortor (@nicksortor) November 19, 2026

Prema njegovim rečima, "sasvim je jasno kako to postići, jer Kina i Sjedinjene Države imaju dovoljno snage za ovo".

Zelenski je ocenio da bi uvođenje sankcija Rusiji od strane Vašingtona i Pekinga, ili čak samo najava takvih mera i obustava trgovine sa Moskvom, doveli do okončanja rata.

WATCH: President Trump stands shoulder-to-shoulder with world leaders at the APEC summit in Shenzhen, China, for the official family photo. Follow Trump’s Asia trip with FOX News on FOX One: https://t.co/4tk3Z11GTh https://t.co/q0nVS1dRFg — Fox News (@FoxNews) November 19, 2026

U Kini se održava samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), u okviru kojeg se očekuje trilateralni susret lidera SAD, Kine i Rusije.

U okviru samita danas se očekuje se trilateralni sastanak lidera Sjedinjenih Država, Kine i Rusije.

(Tanjug)

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