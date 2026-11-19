"TRAMP I SI MOGU DA NATERAJU PUTINA DA OKONČA RAT": Zelenski u panici zbog istorijskog susreta lidera i Kini
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Kina imaju dovoljno uticaja da primoraju ruskog predsednika Vladimira Putina da zaustavi rat u Ukrajini.
Zelenski je to rekao u intervjuu za američku televiziju NBC, odgovarajući na pitanje šta bi poručio predsednicima SAD i Kine, Donaldu Trampu i Si Đinpingu, kao i ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, kada bi prisustvovao njihovom sastanku u Kini.
- Sve počinje na bojnom polju. Ceo rat počinje upravo tamo, a svaki napredak ka miru moguć je samo pod uslovom prekida vatre na frontu - rekao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, "sasvim je jasno kako to postići, jer Kina i Sjedinjene Države imaju dovoljno snage za ovo".
Zelenski je ocenio da bi uvođenje sankcija Rusiji od strane Vašingtona i Pekinga, ili čak samo najava takvih mera i obustava trgovine sa Moskvom, doveli do okončanja rata.
U Kini se održava samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), u okviru kojeg se očekuje trilateralni susret lidera SAD, Kine i Rusije.
U okviru samita danas se očekuje se trilateralni sastanak lidera Sjedinjenih Država, Kine i Rusije.
(Tanjug)
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