Republika Srpska

UŽAS: Huligani upropastili mural generala Ratka Mladića

Novosti online

08. 11. 2026. u 15:38

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MURAL sa likom generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na zgradi u centru Bijeljine ponovo je oskrnavljen.

УЖАС: Хулигани упропастили мурал генерала Ратка Младића

Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

Nepoznati počinioci su premazali i precrtali Mladićev lik na kojem je prikazan sa dvogledom, a pored njega su nacrtali simbol srpa i čekića.

Ovaj mural, kao i prethodni na zgradi kod Gradskog parka, oslikali su navijači Fudbalskog kluba "Partizan".

Oni su nakon prvog skrnavljenja obećali da će ga ponovo oslikati, što su i učinili u oktobru, ali je početkom novembra ponovo bio na meti vandala.

(RTRS)

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