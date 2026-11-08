UŽAS: Huligani upropastili mural generala Ratka Mladića

MURAL sa likom generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na zgradi u centru Bijeljine ponovo je oskrnavljen.

Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

Nepoznati počinioci su premazali i precrtali Mladićev lik na kojem je prikazan sa dvogledom, a pored njega su nacrtali simbol srpa i čekića.

Ovaj mural, kao i prethodni na zgradi kod Gradskog parka, oslikali su navijači Fudbalskog kluba "Partizan".

Oni su nakon prvog skrnavljenja obećali da će ga ponovo oslikati, što su i učinili u oktobru, ali je početkom novembra ponovo bio na meti vandala.

(RTRS)