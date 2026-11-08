UŽIVO, PARTIZAN - MAČVA: Stanojević sa jednom promenom napada Šapčane! (SASTAVI)

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FOTO: Ata images/Antonio Ahel

PARTIZAN - MAČVA 17.00

STADION: Partizana u Humskoj. SUDIJA: Milan Ilić (Ćuprija).

PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Aleksić, Baba – Čumić, Miladinović, Zubairu – Že.

MAČVA: Jovanović – Ilić, Drezgić, Ristivojević, Stevanović – Đurić, Vraštanović – Čolović, Knežević, Pejović – Vidakov.

PRE UTAKMICE

16.15 - U slučaju da Partizan savlada Mačvu i opravda ulogu favorita, prići će samo na tri boda četvrtoplasiranom IMT, koji je u ovom kolu iščupao remi u gostima kod Zemuna na Ubu (1:1).

16.10 - Mačva je, tradicionalno, loše prolazila u Humskoj. Šapčani su poslednji put "preživeli" na terenu Partizana u decembru 2018. godine, kada su sačuvali mrežu po pravoj mećavi. Uspeli su gosti tada da odole i iščupaju senzacionalnih 0:0.

FOTO: FK Partizan

16.05 - Izašli su sastavi današnjih rivala, Aleksandar Stanojević, trener crno-belih odlučio je da na teren pošalje gotovo isti tim koji je pobedio Zemunce 3:0. Jedina izmena je što se umesto Dembe Seka, od prvog minuta na teren poslao Ibrahima Zubairua.

UVOD

Fudbaleri Partizana u 15. kolu igraju protiv Mačve, koje su na otvaranju sezone savaladali u Šapcu sa 3:0. Bilo je to u prvoj rundi i taj meč nagoveštavao je neki novi "parni valjak".

Međutim, usledili su očajni rezultati, smena Saše Ilića došao je Aleksandar Stanojević, koji se treći put u trenerskoj karijeri obreo na klupi crno-belih.

Njegovim dolaskom najavljeni su i bolji dani, pošto je klub iz Humske u Nišu slavio protiv Radničkog (3:2), potom savladao kod kuće Zemunce 3:0, a u Kupu Srbije preokretom izbacio trećeligaša Budućnost u Valjevu sa 5:1, iako su domaćini poveli u tom duelu.

FOTO: Ata images/Antonio Ahel

Sa tri vezane pobede, popravila se i atmosfera u taboru Partizana, koji i dalje zauzima mesto u donjem delu tabele. Crno-beli u današnji meč ulaze sa devete pozicije, sa skorom od 5 pobeda, dva remija i čak sedam poraza, sa 17 bodova.

Mačva ima samo dva trijumfa na kontu i na pobedu čeka još od šeste runde, kada je na stadionu pored Save savladan niški Radnički sa 1:0. Istim rezultatom dva kola pre toga, "ukočeni" su i "traktoristi" sa Novog Beograda i to su jedine dve pobede na kontu Šapčana, koji su dopisali i četiri remija, uz čak osam poraza.

"Provincijski Urugvaj" ima 10 bodova, nalazi se na 12. mestu, a ispod njih su samo Nišlije i Zemunci.

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