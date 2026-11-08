Skandal u Superligi Srbije: LJajiću puk'o film! Kapiten Pazaraca ošamario igrača! (VIDEO)

Bivši igrač Partizana dobio crveni karton, ali tim Nenada Lalatovića na kraju slavio.

Foto: Printskrin Youtube/Arena Sport TV

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Mladost iz Lučana rezultatom 2:0 (0:0) u 14. kolu Superlige Srbije.

Tako je tim Nenada Lalatovića upisao prvi trijumf kraj Jošanice, posle povratka iskusnog stručnjaka na klupu ovog kluba.

Domaćin je stigao do tri boda protiv Lučanaca, iako je od 31. minuta imao igrača manje, posle isključenja kapitena Adema Ljajića.

Nekadašnji reprezentativac Srbije i bivši as Partizana, udario je rukom po licu protivničkog fudbalera, pa mu je sudija odmah pokazao crveni karton i put u svlačionicu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Адем Љајић ударио фудбалера лучанске Младости https://t.co/2VxGBNevGa — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 8, 2026

Glavni i pomoćni arbitar su odmah pritrčali ratobornim igračima, koji su želeli da uđu u sukob, ali je na sreću situacija odmah primirena, pa je meč nastavljen bez problema.

Što se same utakmice tiče, Ivan Davidović je u 37. minutu dao prvi gol na meču, a Fejsal Mulić je iz penala u 69. minutu postavio konačan rezultat.

SUPERLIGA SRBIJE, 15. KOLO:

Subota

Zemun - IMT 1:1 (0:0)

/Kalat 51 - Kasas 87/

Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)



Železničar - Radnički 1923 Kragujevac 3:1 (1:1)

/Pantović 26p, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16/

Nedelja

Novi Pazar - Mladost Lučani 2:0 (1:0)

/Davidović 37, Mulić 69p/

Radnik - OFK Beograd 2:1 (1:0)

/Spasić 43, David Stojanović 94 - Hord 86/

Partizan - Mačva 17.00

Vojvodina - Crvena zvezda 19.00

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