"VAŽNI LJUDI U SAD ZNAJU ŠTA JE REPUBLIKA SRPSKA" Dodik: Bitno da se održe odnosi sa Trampovom administracijom

PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik, koji je prisustvovao Konferenciji MAGA pokreta u odmaralištu Mar-a-Laga u Palm Biču, kaže da je veoma iznenađen da važni ljudi u SAD imaju spoznaju i znaju šta je Republika Srpska.

Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Konferenciju je organizovala Republikanska stranka Donalda Trampa, a Dodik ističe da svi oni koji razumeju politiku, pogotovo u SAD, razumeju šta znači ova konferencija.

- Zato je važno za sve nas koji želimo dobre odnose sa SAD i njihovim vladajućim strukturama, da se upravo nađemo ovde i da sa mnogim ljudima iz tog sveta, politike, biznisa, medija, razgovramo o međusobnim odnosima, o onome što je interesantno i za jedne i za druge. Zahvaljujem se našim prijateljima, Srbima koji žive ovde, u Čikagu, u SAD - rekao je Dodik u razgovoru za RTRS.

Dodik je naglasio da Srpska pripada pokretu koji je suverenističko konzervativni.

- Mi ne delimo svetonazore liberalno globalističkog pokreta. Veliko olakšanje za nas i velika promena svakako je bila pobeda Donalda Trampa na predsedničkim izborima i mogućnst da se čuje jedan drugi glas iz Bele kuće. Da se to nije desilo svet bi nastavio da tone u liberalno globalističko smeće koje je pretilo da uništi sve civilizacijske vrednosti, a obične ljude svede da budu 'pokusni kunići' neuspešnih politika globalističke ere. Zato je pobeda Trampa veoma važna i najznačajniji događaj u ovom vremenu i zato je važno da se održe komunikacije i odnosi sa Trampovom administracijom - naveo je Dodik.

Podsetio je da je Tramp u nekoliko navrata govorio da ne želi da politika SAD bude mešanje u politike drugih zemalja.

- Odnosno da SAD više neće graditi druge narode i nacije, i da će to biti stvar naroda i nacija i njihovo pravo na samoopredeljenje i slobodu, a mi smo to dugo čekali da čujemo - istakao je Dodik.

Ukazao je da je duboka američka država godinama bila usmerena protiv Republike Srpske i da su ljudi koji su učestvovali u izradi Dejtonskog mirovnog sporazuma na kraju ga skrnavili.

- Oni ga nisu čitali već tumačili bez ikakvih osnova, i stalno nas dovodili u poziciju da budemo inferiorni, jer se nije bilo lako suprotstaviti jednoj takvoj sili. To smo osećali, nit loših odnosa, uvek kada su u Beloj kući sedele demokrate. Oni su želeli da nestane Republika Srpska i da izgrade unitarnu BiH - naveo je Dodik.

Zato je, ističe, važno da se u SAD čuje glas Republike Srpske.

- Nama je važno da čujemo da ćemo imati pravo na punu slobodu, da se izjašnjavamo kao pravoslavni narod koji pripada hrišćanskoj civilizaciji. Imamo problem sa ekstremizmom koji dolazi sa muslimanske strane koji želi sve za sebe i koji je to vešto koristio kod zapadnih elita šireći lažne narative. Bošnjaci su se doveli u poziciju da se ni Srbi, niti Hrvati ne osećaju dobro s njima. Pokazali su da su direktno protiv Trampove administracije, čekajući da prođe pa da oni nastave gde su započeli pre njega. BiH jedino može da ostane u slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda - naveo je predsednik SNSD.

Dodik je naglasio da Srbi iz teških i izazovnih vremena uvek izađu jači i homogeniji.

- I bez obzira na izazove Srbi nikada neće napustiti ideju srpstva, pravoslavlja, krsne slave i SPC - poručio je Dodik.

Dodik se u Palm Biču sastao sa predsednikom CPAC-a Matom Šlapom (Konferencija za konzervativnu političku akciju), a jedna od tema njihovog razgovora bila je CPAC Balkan skup, koji je bio planiran od 18. do 21. novembra ove godine u Beogradu, ali je odložen za narednu 2027. godinu.

(Tanjug)