ŠOK POVRATAK LEGENDARNOG ŠPANCA! David Silva ponovo zaigrao fudbal nakon tri i po godine, odmah zatresao mrežu!

Legendarni španski fudbaler David Silva vratio se na teren samo mesec dana nakon što je iznenadio javnost odlukom da prekine penziju! Nekadašnji as Mančester sitija zaigrao je za hongkonški Supreme Šatin, a povratnički nastup obeležio je pogotkom sa bele tačke u remiju 1:1 protiv HK Rendžersa.

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Četrdesetogodišnji vezista našao se u startnoj postavi i na terenu proveo 84 minuta. Upravo je on doveo svoj tim u vođstvo, ali gosti su deset minuta kasnije uspeli da stignu do izjednačenja.

Silva je, osim pogotka, zaradio i žuti karton, dok se njegov novi klub trenutno nalazi na osmom mestu prvenstva Hongkonga.

Pauza od maja 2023. godine

Na zvanični meč Silva je čekao čak tri i po godine. Poslednji put nastupio je 23. maja 2023. godine u dresu Real Sosijedada, u pobedi od 1:0 protiv Almerije. Tada je zbog povrede lista morao da napusti teren već u 20. minutu.

Nekoliko meseci kasnije, tokom treninga sa baskijskim klubom, doživeo je tešku povredu prednjih ukrštenih ligamenata levog kolena. Upravo ga je ta povreda navela da donese odluku o završetku profesionalne karijere.

Ipak, očigledno je da ljubav prema fudbalu nije nestala, pa je legendarni Španac odlučio da se vrati na teren i novi izazov potraži u Aziji.

Jedan od najvećih u istoriji Mančester sitija

David Silva važi za jednog od najboljih veznih fudbalera svoje generacije. Ostavio je neizbrisiv trag u Mančester sitiju, sa kojim je osvojio četiri titule Premijer lige i bio jedan od ključnih igrača u usponu kluba među evropske velikane.

Njegov doprinos nije zaboravljen ni na „Etihadu“, gde mu je 2021. godine podignuta statua, uz obeležja posvećena Serhiju Agueru i Vensanu Kompaniju.

U dresu reprezentacije Španije odigrao je 125 utakmica i postigao 35 golova. Bio je deo generacije koja je osvojila Svetsko prvenstvo 2010. godine, kao i dve uzastopne evropske titule 2008. i 2012.

Sada, sa 40 godina, Silva je ponovo na fudbalskom terenu. I povratak je odmah začinio pogotkom!