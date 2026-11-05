POLA VLADE SRPSKE ČINIĆE NOVI LJUDI: CIK BiH potvrdio rezultate izbora, počinje formiranje vlasti na svim nivoima

CENTRALNA izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) donela je konačnu odluku o potvrđivanju rezultata Opštih izbora održanih 4. oktobra, čime je otvoren put za konstituisanje organa vlasti na svim nivoima. Okončani su postupci po prigovorima i žalbama na prethodno utvrđene izborne rezultate. Na konačnu odluku CIK više nije moguće uložiti žalbu.

Vlada RS foto Vlada RS

Potvrđivanjem izbornih rezultata počeli su zakonski rokovi za konstituiranje vlasti, a prvi ističu već za 15 dana. Prema podacima CIK BiH, do 18. novembra se moraju formirati Narodna skupština RS i Parlament BiH, a do 23. novembra Parlament Federacije BiH. Što se tiče PBiH rok za formiranje je 3. decembar. Nakon toga ulazi se u proces formiranja Vlade RS i FBiH i Saveta minisatara BiH.

Prema nezvaničnim informacijama, Vlada RS biće formirana do polovine decembra, a u njoj će biti dosta promena u odnosu na sad već bivši saziv.

- Od 16 aktuelnih ministara u novoj vladi biće promenjena polovina, čak možda i više. Postoji ideja i da se reformiše Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS. Ono što je bitno u novoj vladi biće dosta novih ljudi koji će doneti novu energiju - ističe izvor iz SNSD.

Jovan Kalaba, predsednik CIK BiH kaže da su izbori provedeni uspešno i odgovorili zadatku u jednoj od najizazovnijih izbornih godina. Dodao je da su pravovremene reakcije na tehničke poteškoće i primena novih tehnologija pokazale spremnost za modernizaciju i zaštitu integriteta izbornog procesa.

Milionska kazna PREMA podacima CIK, partije i pojedinci su i na ovim izborima kršili izborni zakon, pre svega koristeći javne resurse u kampanjama, a bilo je i zloupotrebe maloletnih lica u kampanjama. Zbog kršenja izbornog zakona CIK BiH je izrekao ukupno 1,25 miliona KM kazni strankama i pojedincima.

Pripreme su uključivale instalaciju i konfiguraciju opreme, testiranje sistema, edukaciju osoblja, transport i skladištenje, distribuciju opreme izbornim komisijama i tehničku podršku.

- Reč je o složenom sistemu u kojem su oprema, softver, glasački listići, logistika i podrška morali funkcionisati kao jedinstvena celina. Gradili smo sistem i za buduće izbore u BiH - kazao je Kalaba.

Prema njegovim rečima, u ovom izbornom ciklusu je primljeno samo 25 zahteva za ponovno brojanje glasačkih listića, dok ih je na opštim izborima 2022. bilo čak 125.

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