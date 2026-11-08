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VAŽNA JE LJUBAV: Željko Vasić proslavio svoj jubilej uz više od 25 muzičara i dva sata hitova (FOTO)

Dušan Cakić

08. 11. 2026. u 15:40

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POP zvezda Željko Vasić održao je sinoć, u subotu 7. novembra, koncert u prepunoj Plavoj dvorani Sava centra, gde je sa publikom tokom dvočasovnog nastupa pevao svoje najpoznatije pesme.

ВАЖНА ЈЕ ЉУБАВ: Жељко Васић прославио свој јубилеј уз више од 25 музичара и два сата хитова (ФОТО)

Foto: David Damnjanović

Popularni kantautor priredio je muzičko veče uz više od 25 muzičara na sceni, a publika je uglas pratila stihove hitova „Žena kao ti“, „Samo moja“, „Nisam od juče“, „Gnezdo“ i „Zauvek“.

Veče je počelo nesvakidašnjim iznenađenjem, pošto se Vasić pojavio među publikom i uz ovacije izveo pesmu „Žena kao ti“. Takav početak najavio je veče ispunjeno emocijama i prepoznatljivim melodijama koje su obeležile više od 25 godina njegove karijere.

Foto: David Damnjanović

Tokom koncerta još jednom se potvrdilo da su Vasićeve pesme pronašle put do različitih generacija, a publika je od prvih taktova do završetka nastupa pevala zajedno sa njim.

– Uživao sam na sceni. Bitno je da su ljudi bili zadovoljni i da su uživali večeras kao i ja. Ljubav je danas zaboravljena stvar i jako je važno da se vratimo na fabrička podešavanja – rekao je Vasić za "Večernje novosti" neposredno nakon koncerta.

Foto: David Damnjanović

Zbog velikog interesovanja publike, kantautor će se već ovog proleća ponovo družiti sa beogradskom publikom u Sava centru, a datum novog susreta biće naknadno objavljen.

 

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