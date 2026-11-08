VAŽNA JE LJUBAV: Željko Vasić proslavio svoj jubilej uz više od 25 muzičara i dva sata hitova (FOTO)
POP zvezda Željko Vasić održao je sinoć, u subotu 7. novembra, koncert u prepunoj Plavoj dvorani Sava centra, gde je sa publikom tokom dvočasovnog nastupa pevao svoje najpoznatije pesme.
Popularni kantautor priredio je muzičko veče uz više od 25 muzičara na sceni, a publika je uglas pratila stihove hitova „Žena kao ti“, „Samo moja“, „Nisam od juče“, „Gnezdo“ i „Zauvek“.
Veče je počelo nesvakidašnjim iznenađenjem, pošto se Vasić pojavio među publikom i uz ovacije izveo pesmu „Žena kao ti“. Takav početak najavio je veče ispunjeno emocijama i prepoznatljivim melodijama koje su obeležile više od 25 godina njegove karijere.
Tokom koncerta još jednom se potvrdilo da su Vasićeve pesme pronašle put do različitih generacija, a publika je od prvih taktova do završetka nastupa pevala zajedno sa njim.
– Uživao sam na sceni. Bitno je da su ljudi bili zadovoljni i da su uživali večeras kao i ja. Ljubav je danas zaboravljena stvar i jako je važno da se vratimo na fabrička podešavanja – rekao je Vasić za "Večernje novosti" neposredno nakon koncerta.
Zbog velikog interesovanja publike, kantautor će se već ovog proleća ponovo družiti sa beogradskom publikom u Sava centru, a datum novog susreta biće naknadno objavljen.
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