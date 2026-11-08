Fudbal

Drama u Surdulici: Radnik srušio OFK u 94. minutu i nastavio neverovatan niz

У. Ћ.

08. 11. 2026. u 15:20

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Surduličani ne znaju za poraz na domaćem terenu.

Драма у Сурдулици: Радник срушио ОФК у 94. минуту и наставио невероватан низ

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbaleri Radnika iz Surdulice savladali su OFK Beograd rezultatom 2:1 u 15. kolu prvenstva Srbije i zadržali status neporažene ekipe na domaćem terenu.

Tim Zorana Rendulića tako je upisao petu pobedu pred svojim navijačima, a ukupno šestu u sezoni, i pridružio se Crvenoj zvezdi i Vojvodini kao jedini timovi koji još nisu izgubili kod kuće.

Do trijumfa su Surduličani stigli u samom finišu utakmice, kada je David Stojanović iskoristio gužvu pred golom gostiju i u 94. minutu postigao pogodak za konačnih 2:1. Posle kornera štoper Radnika najbolje se snašao u kaznenom prostoru i uputio udarac koji golman Vuk Draškić nije uspeo da zaustavi.

Domaćin je tako izbegao podelu bodova, iako je OFK Beograd uspeo da se vrati u meč četiri minuta pre isteka regularnog dela. Itan Hord je u 86. minutu završio odličnu akciju gostiju i savladao protivničkog golmana za 1:1.

Prethodno je Radnik do prednosti stigao u završnici prvog poluvremena.

Miloš Spasić je u 43. minutu šutirao sa distance, a lopta je nakon nezgodnog odskoka prevarila Draškića, golmana Crvene zvezde koji nastupa na pozajmici u OFK Beogradu.

Iako su gosti u finišu uspeli da anuliraju zaostatak, Radnik je nastavio da napada i u poslednjim trenucima stigao do odlučujućeg pogotka. Pobedom od 2:1 ekipa iz Surdulice nastavila je odličan niz na svom terenu i osvojila važna tri boda u prvenstvu.

Standings provided by Sofascore

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