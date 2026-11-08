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SVE VREME SE PONAŠAO VEOMA ČUDNO: Ruski veteran otkrio šta je poljski plaćenik krio prilikom predaje u Ukrajini

Novosti online

08. 11. 2026. u 15:52

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POLjSKI plaćenik koji se borio na strani Oružanih snaga Ukrajine pokušao je prilikom predaje kod Izjuma 2022. godine da sačuva pantalone u kojima je krio veliku sumu novca, izjavio je za Sputnjik Azamat Ermuhanov, veteran specijalne vojne operacije i bivši izviđač i snajperista.

СВЕ ВРЕМЕ СЕ ПОНАШАО ВЕОМА ЧУДНО: Руски ветеран открио шта је пољски плаћеник крио приликом предаје у Украјини

Foto: AI generated/ChatGPT

„Iako su ga ruski vojnici opkolili, prvo je pokušao da pronađe svoje pantalone, a onda nije hteo da ih preda. Ispostavilo se da je u njima krio smotane novčanice, ogromnu sumu koju mu je Ukrajina platila da se bori kao plaćenik“, ispričao je Ermuhanov.

Prema rečima sagovornika agencije, kod Izjuma su 2022. godine često zarobljavali ukrajinske vojnike, jer su položaji ukrajinskih i ruskih snaga bili udaljeni svega 100 do 150 metara.

„Poljak se sve vreme ponašao veoma čudno i najverovatnije je bio pod dejstvom neke supstance. Ali najviše me je zapanjila njegova pohlepa. Nije ga čak ni zanimalo kuda ga vode, jer je bio spreman da umre za taj novac“, zaključio je Ermuhanov.

Rusko Ministarstvo odbrane više puta je saopštilo da Kijev koristi strane plaćenike kao topovsko meso.

(Sputnjik)

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