Republika Srpska

DODIK POSLAO JASNU PORUKU IZ SAD: Republika Srpska je spremna biti prijatelj i partner svima, a sluga nikome! (FOTO)

В.Н.

05. 11. 2026. u 09:41

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LIDER SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da ga očekuju važni sastanci i razgovori i Americi, kao i da je Srpska spremna da bude prijatelj svima, ali ne i sluga.

ДОДИК ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ ИЗ САД: Република Српска је спремна бити пријатељ и партнер свима, а слуга никоме! (ФОТО)

STRINGER / AFP / Profimedia

- Večeras sam u Mar-a-Lagu. U toku je još jedna važna poseta u ime Republike Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u Americi. Republika Srpska se zastupa na svim meridijanima i to je čast života - biti u mogućnosti da širom sveta pronosimo jednu poruku: Republika Srpska je spremna biti prijatelj i partner svima, a sluga nikome - navodi Dodik na Iksu.

Dodik je ranije naveo da odlazi u Ameriku na skup koji je posvećen razmatranju političkih akcija koje bi trebalo da se dešavaju u naredne dve godine, kako bi se obezbedio kontinuirani napredak i saradnja svih suverenističkih snaga u svetu, "predvođenih politikom američkog predsednika Donalda Trampa", preneo je RT Balkan.

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