„PLAŠIM SE DA STIŽE I IZDAJA“: Vučević i Brnabić o odbijanju Studentske liste da sarađuje sa Srpskom listom na KiM
LIDER Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević i predsednica Narodne skupštine i v. d. predsednika Srbije Ane Brnabić oštro su reagovali na stav predstavnika Studentske liste Jugoslava Gašića, koji je poručio da ova lista „ni po koju cenu“ neće sarađivati sa Srpskom listom na Kosovu i Metohiji.
Vučević i Brnabić su ovakve poruke ocenili kao izuzetno opasne, upozoravajući da one vode ka dodatnoj destabilizaciji i otežavanju položaja srpskog naroda u južnoj pokrajini.
Vučević je na svom Instagram profilu istakao da je neverovatno što se za loš položaj Srba okrivljuje Srpska lista, dok se u izjavama Gašića uopšte ne pominje Aljbin Kurti. On je upozorio da bi ovo mogao biti jasan signal o budućoj politici Studentske liste prema Kosmetu.
- Plašim se da stiže i izdaja. Nasuprot očekivanjima većine naroda da će promene doneti bolje vesti za Srbiju, posebno kada je reč o KiM, mogu se očekivati još lošije i teže okolnosti - poručio je Vučević.
Na platformi Iks (X), oglasila se i Ana Brnabić, naglašavajući da Studentska lista već tri dana zaredom ponavlja stav koji u ovom trenutku deli jedino premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti. Brnabić je podsetila da čitava međunarodna zajednica uvažava i komunicira sa Srpskom listom jer ona, prema rezultatima poslednjih izbora, uživa podršku čak 94% Srba sa KiM.
„Ograđivanje Studentske liste od Srpske liste jeste ograđivanje od većine srpskog naroda koji živi u našoj južnoj pokrajini. To znači davanje legitimiteta Aljbinu Kurtiju da nastavi da uništava Srpsku listu i pojačava pritiske na naš narod“, napisala je Brnabić.
Ona je javno upitala Studentsku listu zašto odbijaju saradnju sa legitimnim predstavnicima Srba, poput dr Zlatana Eleka i dr Dragiše Milovića, dok istovremeno pokazuju spremnost za saradnju sa Nenadom Rašićem, zaključivši da je sada jasno zašto su imali Kurtijevu podršku tokom izbornog procesa.
Brnabić se osvrnula i na izborne rezultate glasova sa KiM, navodeći da je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ tamo odnela ubedljivu pobedu.
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