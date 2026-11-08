„PLAŠIM SE DA STIŽE I IZDAJA“: Vučević i Brnabić o odbijanju Studentske liste da sarađuje sa Srpskom listom na KiM

LIDER Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević i predsednica Narodne skupštine i v. d. predsednika Srbije Ane Brnabić oštro su reagovali na stav predstavnika Studentske liste Jugoslava Gašića, koji je poručio da ova lista „ni po koju cenu“ neće sarađivati sa Srpskom listom na Kosovu i Metohiji.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Vučević i Brnabić su ovakve poruke ocenili kao izuzetno opasne, upozoravajući da one vode ka dodatnoj destabilizaciji i otežavanju položaja srpskog naroda u južnoj pokrajini.

Vučević je na svom Instagram profilu istakao da je neverovatno što se za loš položaj Srba okrivljuje Srpska lista, dok se u izjavama Gašića uopšte ne pominje Aljbin Kurti. On je upozorio da bi ovo mogao biti jasan signal o budućoj politici Studentske liste prema Kosmetu.

- Plašim se da stiže i izdaja. Nasuprot očekivanjima većine naroda da će promene doneti bolje vesti za Srbiju, posebno kada je reč o KiM, mogu se očekivati još lošije i teže okolnosti - poručio je Vučević.

Na platformi Iks (X), oglasila se i Ana Brnabić, naglašavajući da Studentska lista već tri dana zaredom ponavlja stav koji u ovom trenutku deli jedino premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti. Brnabić je podsetila da čitava međunarodna zajednica uvažava i komunicira sa Srpskom listom jer ona, prema rezultatima poslednjih izbora, uživa podršku čak 94% Srba sa KiM.



„Ograđivanje Studentske liste od Srpske liste jeste ograđivanje od većine srpskog naroda koji živi u našoj južnoj pokrajini. To znači davanje legitimiteta Aljbinu Kurtiju da nastavi da uništava Srpsku listu i pojačava pritiske na naš narod“, napisala je Brnabić.

Već treći dan zaredom Studentska lista ponavlja da odbija bilo kakvu saradnju sa Srpskom listom, jedinom reprezentativnom strankom srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Jedina osoba koja ima istovetan stav je Aljbin Kurti. Ni on ne želi bilo kakvu saradnju sa Srpskom listom. Svi ostali, čitava međunarodna zajednica, kakva god bila i koliko god nefer odnos imala prema našem narodu na KiM, uvažava Srpsku listu i ima komunikaciju i saradnju sa njima. Razlog je jednostavan – Srpska lista uživa podršku 94% Srba sa KiM (rezultati poslednjih izbora). Ograđivanje Studentske liste od Srpske liste jeste ograđivanje Studentske liste od većine srpskog naroda koji živi u našoj južnoj pokrajini. To takođe znači davanje legitimiteta Aljbinu Kurtiju da nastavi da uništava Srpsku listu i pojačava pritiske na naš narod jer taj narod predstavlja i brani Srpska lista, a ne Nenad Rašić. Ne želite da sarađujete sa dr Zlatanom Elekom ili dr Dragišom Milovićem, ali želite sa Rašićem? Jasno je sada zašto su imali podršku Kurtija na izborima. Ovo je svakako prvi signal koliko će položaj našeg naroda na KiM biti dodatno otežan, jer se neko ko predstavlja zvaničan Beograd ograđuje od onih koji predstavljaju Srbe na KiM. I to su Srbi na KiM znali. Zato je lista Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija ubedljivo pobedila kada se gledaju glasovi našeg naroda sa KiM. Aleksandar Vučić je osvojio 72% glasova Srba sa KiM, dok je Studenstka lista dobila 21%. Sada im sledi osveta Studentske liste, a i čin zahvalnosti koji duguju Aljbinu Kurtiju. Teška vremena su pred našim narodom, ali će, na kraju, Srbija pobediti. Uvek je do sada pobeđivala, pobediće ponovo. Samo hrabro i strpljivo. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 8, 2026

Ona je javno upitala Studentsku listu zašto odbijaju saradnju sa legitimnim predstavnicima Srba, poput dr Zlatana Eleka i dr Dragiše Milovića, dok istovremeno pokazuju spremnost za saradnju sa Nenadom Rašićem, zaključivši da je sada jasno zašto su imali Kurtijevu podršku tokom izbornog procesa.

Brnabić se osvrnula i na izborne rezultate glasova sa KiM, navodeći da je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ tamo odnela ubedljivu pobedu.