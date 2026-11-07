INFLACIJA POJELA POVEĆANJE ZARADA: Sindikalci RS traže veće plate, a poslodavci manje namete

PROSEČNA plata u Srpskoj u septembru je iznosila 1.727 KM, što je nominalno za 10,9 odsto više nego u istom mesecu lane, dok je realni rast iznosio 4,6 odsto. Istovremeno, godišnja inflacija dostigla je šest odsto. Zbog sve većeg rasta maloprodajnih cena iz Saveza sindikata RS traže povećanje plata radnika.

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- Plate u Srpskoj su od prošle godine porasle 11 odsto, ali je to povećanje pojela inflacija. Dobit poslovne zajednice je udvostručena i smatramo da postoji prostor za rast zarada - rekao je Goran Stanković iz Saveza sindikata RS.

Upozorio je da se očekuju nova poskupljenja i da bi najavljeno povećanje penzija od sedam odsto trebalo da prati i povećanje plata radnika. Kao dodatni problem naveo je sve veći broj penzionera u odnosu na broj zaposlenih.

- Sada je vreme da se država i poslodavci okrenu našim radnicima. Potrošačka korpa iznosi oko 3.000 KM, što znači da su za njeno pokriće potrebne dve plate - poručio je Stanković.

Najniža plata mora da raste, to je zaključak i Ekonomsko-socijalnog saveta, nakon sastanka u Banjaluci. I ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Radan Ostojić, dodaje da se mora nastaviti sa rastom najniže plate.

Pokazatelji PREDSEDNIK Unije poslodavaca RS Zoran Škrebić kaže da se već duže govori o rastu plata i inflaciji i da je Unija svesna da one moraju da rastu, jer rastu i troškovi života. - Međutim, prema makroekonomskim pokazateljima, posebno u industriji, već četiri godine je konstantan pad broja zaposlenih. Rast plata može, ali da se i smanje nameti u privredi - kaže Škrebić.

- Stav Vlade je da najniža plata mora da raste kao i prosečna - navodi Ostojić.

Zoran Pavlović, ekonomsi analitičar, ukazuje na pritisak koji rast cena osnovnih namirnica ima na kućne budžete. Kaže da kada poskupljuju roba i usluge koje građani redovno plaćaju, deo povećanja zarade odlazi na pokrivanje većih troškova, pa je stvarni efekat rasta plata manji nego što to pokazuju nominalni iznosi.

- Zbog toga se kretanje zarada ne može posmatrati odvojeno od inflacije i svakodnevnih izdataka. Veća plata jeste važna, ali njen značaj za životni standard zavisi od toga koliko novca preostaje nakon plaćanja hrane, stanovanja, prevoza i ostalih potreba - kaže Pavlović.