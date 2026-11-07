Republika Srpska

DODIK OBJASNIO BRITANIJU: Uskoro će biti muslimanska država s nuklearnim arsenalom, deca iz njihovih kolonija došla da naplate dugove

Novosti online

07. 11. 2026. u 18:09

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LIDER SNSD-a Milorad Dodik nedavno je na konferenciji za medije održanoj nakon sednice stranačkog predsedništva govorio o Velikoj Britaniji.

ДОДИК ОБЈАСНИО БРИТАНИЈУ: Ускоро ће бити муслиманска држава с нуклеарним арсеналом, деца из њихових колонија дошла да наплате дугове

Foto: Petar Milošević

Dodik je u svom stilu poručio da to nije “velika sila”, te da u nazivu ima “Velika” da bi ljudi tako mislili o njoj, nazvao je propadajućom.

- To je mala, propadajuća nacija koju preuzimaju muslimani. Uskoro će biti muslimanska država s nuklearnim arsenalom na tlu Evrope. Oni su samo veliki zato što su mešetari, što podvaljuju i žive na teret mnogih, a deca iz njihovih kolonija došla su da naplate dugove - rekao je Dodik - kazao je lider SNSD.

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