STUDENTI U BLOKADI: Spremni smo za Konstitutivnu sednicu

STUDENTI u blokadi saopštili su danas da su spremni za Konstitutivnu sednicu Narodne skupštine, koja će se održati 17. novembra u 10 časova.

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- Konstitutivna sednica Narodne skupštine 17. 11. Spremni smo! - piše u objavi na mreži Iks.

Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, zakazala je ranije danas konstitutivnu sednicu parlamenta za utorak, 17. novembar, s početkom u 10 časova.

Brnabić je tom prilikom rekla da će na sednici biti šest tačaka dnevnog reda, a da će sednicom predsedavati najstariji poslanik Stojan Radenović.

(Tanjug)

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