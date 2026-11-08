STUDENTI U BLOKADI: Spremni smo za Konstitutivnu sednicu
STUDENTI u blokadi saopštili su danas da su spremni za Konstitutivnu sednicu Narodne skupštine, koja će se održati 17. novembra u 10 časova.
- Konstitutivna sednica Narodne skupštine 17. 11. Spremni smo! - piše u objavi na mreži Iks.
Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, zakazala je ranije danas konstitutivnu sednicu parlamenta za utorak, 17. novembar, s početkom u 10 časova.
Brnabić je tom prilikom rekla da će na sednici biti šest tačaka dnevnog reda, a da će sednicom predsedavati najstariji poslanik Stojan Radenović.
(Tanjug)
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