NAPLATA NE REŠAVA PROBLEM PARKIRANJA: Novi Pravilnik Gradske uprave Banjaluka izazvao veliki revolt građana
PARKIRANjE u Banjaluci već duže vreme predstavlja jedan od izazova za vozače, posebno u naseljima u kojima je teško pronaći slobodno parking-mesto.
Ova tema ponovo je u žiži javnosti, nakon što je gradonačelnik Draško Stanivuković predložio novi Pravilnik proširenja zone naplate parkiranja na još 38 gradskih ulica. Iz Gradske uprave navode da je cilj bolja organizacija parkiranja.
Građani naselja u kojima će se naplaćivati parking od narednog meseca kažu da je odluka loša, jer Banjaluci trebaju nova parking-mesta, a ne da naplaćuju postojeća.
Milorad Arlov, predsednik ZEV u Ulici Prve krajiške brigade u naselju Starčevica, koja je obuhvaćena odlukom gradske uprave kaže da Banjaluka treba da tu izgradi novih najmanje 1.000 parking-mesta.
- Na tim parkig-mestima neka onda uvodi naplatu po ceni treće gradske zone. Ova postojeća, koja su izgrađena pre 40 i 50 godina, nisu sada dovoljna ni za 30 odsto vozila građana koji tu žive - pojašnjava Arlov.
Ističe da u tom naselju niko neće parkirati kola ako ide u sud, opštinu, bolnicu i druge institucije.
Uređenje prostora
ODBORNIK PDP u Skupštini grada Dragan Milanović kaže da se ovim pravilnikom podrazumeva uređenje prostora sa parking-mestima.
- Na ovaj način stanarima se omogućava da uz 50 KM godišnje, koliko košta parkiranje, bez problema na svom mestu parkiraju vozila, a ne da to budu mesta za građane koji zloupotrebljavaju parkiranje - istikao je Milanović.
- Ovde dolaze isključivo građani koji tu žive. Nije problem nama koji tu živimo da platimo 50 KM godišnje za parkig. Problem su parking-mesta koja bi trebalo platiti, a njih nema. Čak je i ujutro parking pun, kada mnogi odlaze na posao, jer građani neće da pomeraju automobile, jer popodne i predveče nema mesta - ističe Arlov.
Dodaje da je Stračevica najveće banjalučko naselje u kojem se u proteklih oko 40 godina nije, osim mini-toplane, ništa izgradilo što se tiče poboljšanja života građana. Izgradilo se, kaže, mnogo stambenih zgrada i mnoge su u planu, ali bez adekvatnog parkinga.
Predsednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković naveo je da se pravilnikom suštinski ne rešava ništa, jer to nisu nova parking-mesta, nego je cilj gradonačelnika da uvede sistem naplate.
- Sa novim pravilnikom nećemo doći ni do kakvog rešenja, neće pomoći rešavanju nedostatka parking-mesta - kaže Ninković.
Preporučujemo
OSKRNAVLjENA SRPSKA TROBOJKA, DODIK POSLAO OŠTRU PORUKU: Nećete nas pokolebati
20. 10. 2026. u 14:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)