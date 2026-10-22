NAPLATA NE REŠAVA PROBLEM PARKIRANJA: Novi Pravilnik Gradske uprave Banjaluka izazvao veliki revolt građana

PARKIRANjE u Banjaluci već duže vreme predstavlja jedan od izazova za vozače, posebno u naseljima u kojima je teško pronaći slobodno parking-mesto.

D. Novković

Ova tema ponovo je u žiži javnosti, nakon što je gradonačelnik Draško Stanivuković predložio novi Pravilnik proširenja zone naplate parkiranja na još 38 gradskih ulica. Iz Gradske uprave navode da je cilj bolja organizacija parkiranja.

Građani naselja u kojima će se naplaćivati parking od narednog meseca kažu da je odluka loša, jer Banjaluci trebaju nova parking-mesta, a ne da naplaćuju postojeća.

Milorad Arlov, predsednik ZEV u Ulici Prve krajiške brigade u naselju Starčevica, koja je obuhvaćena odlukom gradske uprave kaže da Banjaluka treba da tu izgradi novih najmanje 1.000 parking-mesta.

- Na tim parkig-mestima neka onda uvodi naplatu po ceni treće gradske zone. Ova postojeća, koja su izgrađena pre 40 i 50 godina, nisu sada dovoljna ni za 30 odsto vozila građana koji tu žive - pojašnjava Arlov.

Ističe da u tom naselju niko neće parkirati kola ako ide u sud, opštinu, bolnicu i druge institucije.

Uređenje prostora ODBORNIK PDP u Skupštini grada Dragan Milanović kaže da se ovim pravilnikom podrazumeva uređenje prostora sa parking-mestima. - Na ovaj način stanarima se omogućava da uz 50 KM godišnje, koliko košta parkiranje, bez problema na svom mestu parkiraju vozila, a ne da to budu mesta za građane koji zloupotrebljavaju parkiranje - istikao je Milanović.

- Ovde dolaze isključivo građani koji tu žive. Nije problem nama koji tu živimo da platimo 50 KM godišnje za parkig. Problem su parking-mesta koja bi trebalo platiti, a njih nema. Čak je i ujutro parking pun, kada mnogi odlaze na posao, jer građani neće da pomeraju automobile, jer popodne i predveče nema mesta - ističe Arlov.

Dodaje da je Stračevica najveće banjalučko naselje u kojem se u proteklih oko 40 godina nije, osim mini-toplane, ništa izgradilo što se tiče poboljšanja života građana. Izgradilo se, kaže, mnogo stambenih zgrada i mnoge su u planu, ali bez adekvatnog parkinga.

Predsednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković naveo je da se pravilnikom suštinski ne rešava ništa, jer to nisu nova parking-mesta, nego je cilj gradonačelnika da uvede sistem naplate.

- Sa novim pravilnikom nećemo doći ni do kakvog rešenja, neće pomoći rešavanju nedostatka parking-mesta - kaže Ninković.