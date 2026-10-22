NEVESINJE U VELIKIM PROBLEMIMA SA VODOVODOM: Suša ispraznila izvorište Alagovac

DUGOTRAJNA suša, kakvu ne pamte ni najstariji stanovnici Nevesinja, dovela je lokalni vodovodni sistem na ivicu ozbiljne krize. U akumulaciji Alagovac, jednom od dva glavna izvorišta, ostalo je svega oko milion kubnih metara vode, umesto uobičajenih 2,5 miliona, a ako ne bude novih padavina, restrikcije nisu isključene.

D. Curać

Od početka godine na području Nevesinja palo je svega 300 litara kiše po kvadratnom metru, dok je višegodišnji prosek oko 600 litara. Zbog toga je nivo vode u Alagovcu pao ispod najniže kote predviđene za eksploataciju i preradu u fabrici vode.

Iako je sistem za sada stabilan, u "Vodovodu" upozoravaju da se situacija može brzo pogoršati.

- Mutnoća vode bila je 2,7 NTU, a dozvoljena je do pet. To nam trenutno ne stvara problem, ali svakog trenutka voda može da povuče mulj, koji bi pumpe mogle da zahvate - rekla je Maja Grahovac, tehnolog u JP "Vodovod" Nevesinje.

V. d. direktora tog preduzeća Maja Radovanović upozorila je da je sistem ušao u kritičnu fazu i da postoji realna opasnost da nivo vode padne do biološkog minimuma, čime bi bilo ugroženo uredno snabdevanje stanovništva.

Zamena cevi NASTAVLjENI su radovi na zameni dotrajalog cevovoda. Od planirana 4,3 kilometra, do sada su zamenjena dva kilometra cevi. Projekat vredan 1,75 miliona KM finansira se sredstvima "Vodovoda i kanalizacije RS" i opštine Nevesinje. Očekuje se da bude završen do kraja godine.

Zahvaljujući oktobarskim padavinama, trenutno se maksimalno koristi izvorište Udbina. Restrikcije za sada nisu uvedene, ali bi mogle da budu neizbežne ukoliko se suša nastavi, a potrošnja vode ne bude smanjena.

Na vodovodnu mrežu dugu oko 150 kilometara priključeno je oko 3.700 potrošača. Oko 85 odsto stanovništva ima pristup vodovodu, kako u gradu tako i u nevesinjskim selima, što dodatno otežava upravljanje sistemom i raspodelu raspoloživih količina vode.

- Situacija nije povoljna. Vodovod u Nevesinju je kompleksan jer je veliki deo meštana priključen na mrežu, uključujući i domaćinstva u selima, gde je potrošnja značajna - kaže načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.

Trenutni raspoloživi kapaciteti dva vodozahvata mogli bi da omoguće rad sistema do kraja oktobra, ali bez garancije da će snabdevanje do tada ostati nesmetano.