Republika Srpska

DODIK: Šmitu dani u BiH odbrojani (VIDEO)

В.Н.

31. 10. 2025. u 14:26

NE MOGU da dam jak sud šta će se desiti na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali mogu da kažem da su tipu koji se zove Kristijan Šmit, dani u BiH odbrojani, istakao je lider Republike Srpske Milorad Dodik.

ДОДИК: Шмиту дани у БиХ одбројани (ВИДЕО)

Foto AP

- Vidite juče se uvukao u Banjaluku, samo da bi pokazao svoj cinizam i odnos prema nama - naveo je Dodik za RTRS.

Ono što svet treba da razume, kaže Dodik jeste da su Srbi, hrišćani, pravoslavci, 30 godina bili proganjani od strane globalnog liberalnog pokreta i da su na bazi njihovih dnevnih redova satanizovani.

- To znači da su se o nama širile neistene. Ono što je nama važno jeste saznanje, da politika ne može biti laž, može da uspe u jednom trenutku, da nekome nanese bol, ali ne može biti održiva kao takva - rekao je Dodik.

