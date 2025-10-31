DODIK: Šmitu dani u BiH odbrojani (VIDEO)
NE MOGU da dam jak sud šta će se desiti na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali mogu da kažem da su tipu koji se zove Kristijan Šmit, dani u BiH odbrojani, istakao je lider Republike Srpske Milorad Dodik.
- Vidite juče se uvukao u Banjaluku, samo da bi pokazao svoj cinizam i odnos prema nama - naveo je Dodik za RTRS.
Ono što svet treba da razume, kaže Dodik jeste da su Srbi, hrišćani, pravoslavci, 30 godina bili proganjani od strane globalnog liberalnog pokreta i da su na bazi njihovih dnevnih redova satanizovani.
- To znači da su se o nama širile neistene. Ono što je nama važno jeste saznanje, da politika ne može biti laž, može da uspe u jednom trenutku, da nekome nanese bol, ali ne može biti održiva kao takva - rekao je Dodik.
