TRAMPOVA SARADNICA: Dodik trpi nemilosrdne političke napade muslimana i globalista

BLISKA saradnica američkog predsednika Donalda Trampa, Laura Lumer, kritikovala je sankcije koje su uvedene protiv predsednika SNSD Milorada Dodika, ističući da trpi nemilosrdne političke napade od koalicije muslimana i globalista.

Foto Borislav Ždrinja

-U najnovijem primeru drskog napada na lidere slične Trampu širom sveta, predsednik Milorad Dodik iz Republike Srpske trpi nemilosrdne političke napade od koalicije muslimana i globalista, napisala je Lumer na društvenoj mreži H.

Ona podseća da se ovi napadi dešavaju dok Dodik čvrsto stoji kao posvećeni pristalica predsednika SAD-a Donalda Trampa, i branilac zapadnih vrednosti.

-Dodik je planirao da prisustvuje Trampovoj inauguraciji u januaru 2025. godine, ali mu je ulazak u SAD zabranjen zbog Bajdenovih osvetničkih sankcija. Dodikove javne izjave jasno pokazuju da podržava predsednika Trampa i politiku MAGA, te da se protivi daljoj islamizaciji, poručila je Lumerova, koja je, kako kažu, veoma uticajna ličnost u MAGA pokretu.

Dodaje da je zbog svega toga on najnoviji primer kako crveno-zelena alijansa pokušava da uništi jednog svetskog lidera putem islamskog osvajanja.

In the latest example of the brazen assault against Trump-like leaders across the world, Christian President Milorad Dodik @MiloradDodik

of the Republika Srpska is enduring ruthless political attacks from a coalition of Muslims and globalists.



These attacks are occurring as… pic.twitter.com/80jP9CXNwm — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 23, 2025

-Dana 21. avgusta ove godine, Dodik je proslavio Trampov povratak dok je istakao zajedničke pretnje: Srpski narod je ohrabren povratkom politike zdravog razuma i mirovnih inicijativa pod vođstvom predsednika Trampa. Mi stojimo uz Trampovu administraciju protiv masovne migracije, protiv saveza iranskog režima sa Sarajevom.

Lumerova je dalje citirala izjave Dodika koji je tada rekao da niko ne razume situaciju bolje od predsednika Trampa.

-Kada radikalna levica ne može da pobedi putem demokratskog glasanja, ona zloupotrebljava pravni sistem da bi zatvorila svoje protivnike, navedeno je u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsetila je i da Dodikova podrška Trampu datira još od 16. septembra 2024. godine, kada je uputio poruku ohrabrenja direktno Trampu:

"Gospodine predsedniče, čuvajte se - potrebno nam je da pobedite. Americi ste potrebni, ali i ostatku sveta", naveo je tada Dodik.

Lumerova je dalje u svojim izjavama podsetila da je Bajdenova administracija neumorno i ciljano napadala hrišćanskog lidera Milorada Dodika represivnim merama, optužujući ga za koruptivne aktivnosti koje, navodno, podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i ugrožavaju regionalnu stabilnost - zamrzavajući mu imovinu i zabranjujući ulazak u Sjedinjene Države, što predstavlja jasan primer zloupotrebe moći radi ućutkivanja Trampovog saveznika.

-Samo nekoliko nedelja pre nego što je Tramp preuzeo dužnost 20. januara 2025. godine, Ministarstvo finansija SAD je 16. januara 2025. pojačalo pritisak označivši pet pojedinaca i jednu organizaciju iz Dodikove mreže zbog navodnog ličnog bogaćenja "na račun javnosti" dok su "podrivali mir", naglasila je Lumerova.

Podsetila je i na to da je 2022. godine državni sekretar Entoni Blinken takođe uveo sankcije protiv Milorada Dodika.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć